圓玄小學播南京大屠殺片惹議　今安排輔導　家長：忘記歷史係叛國

今日是（13日）「南京大屠殺死難者國家公祭日」，屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學日前向學生播放「南京大屠殺」戰爭真實片段惹爭議。有該校家長今早透露，校方會在今日安排輔導時段，由班主任疏導學生情緒。

有家長形容「冇諗過學校會播（條片）」，而兒子或因較年長，看罷沒太大反應。不過，有家長認為學校告知史實沒有問題，只是教局指引模糊：「如果忘記咗自己嘅歷史係背叛國家。」

有曾觀看有關短片的學生直言已不記得內容，但記得當日情境：「有其他同學喊，有啲同學攞住本書遮眼。」



林女士指沒想過學校會播放有關影片。（梁思行攝）

家長斥教局指引模糊 校方沒問題：忘記歷史係叛國

陳女士指學校跟隨指引沒有問題，責任在於教育局的指引不明確：「如果忘記咗自己嘅歷史係背叛國家。」但教育局可將影片分類，具體定立指引。她續，雖然課堂上有學生哭，老師即使繼續播放影片是跟隨課堂紀律。但她強調該校的老師很好，從小對學生的教育及心理健康都一直非常關注。

小二女生看罷沒特別反應 父親：經學校通告先知

今日是（13日）「南京大屠殺國家公祭日」，鍾先生的女兒就讀小二，他認為教學上，學校有改善空間。他說女兒後看過影片後沒有特別反應，事後經學校告知才知悉事件。但自己透過新聞及教育局通告一直都知道今日是紀念日子。

另一家長林女士指「冇諗過學校會播」，指兒子看畢後沒有太大反應，可能已小五年齡比較大，又指平時兒子都有看其他戰爭片，例如關於美國攻打越南的內容影片，內容更加恐怖。

有保良局香港道教聯合會圓玄小學家長今早（13日）透露，校方會在今日安排輔導時段，由班主任疏導學生情緒。（梁思行攝）

小二生：我唔驚，老師繼續睇，有啲同學攞住本書遮眼

另有小二生回應指知道影片關於戰爭及南京大屠殺，班上有其他同學哭，老師仍繼續播放影片。「但我唔驚，老師繼續睇，有啲同學攞住本書。」但影片內容已不太記得。

小一女生已忘影片內容 父親指外界不用太大反應：學校都係跟指引啫

就讀小一的邱同學被問及關於影片內容時，她搖搖頭稱已不太記得，但記得老師有解釋。她父親在一旁回應：「始終都係事實嚟姐，大家可以唔使咁大反應。老師同家長都可以講返個事實俾小朋友聽，大家都可以了解發生咩事。」

他又認為，可能學校沒有預計到同學有比較大的情緒反應，所以已通知家長稍後將會對學生進行輔導班。被問到目前學校是否仍然適合進行相關紀念活動，邱先生指「冇話啱唔啱，學校都係跟個指引姐。」