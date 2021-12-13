G.E.M.合約案　欲引曾給意見梁朝偉的專家證供　鄧紫棋遭法庭拒絕

藝人鄧紫棋（G.E.M.）和經理人公司蜂鳥音樂就解約風波掀起訟訴，蜂鳥音樂指G.E.M.違約，而G.E.M.則反指蜂鳥的經營手法違反內地法律。G.E.M.今日（13日）向法庭申請援引內地法律專家的證供，以說明蜂鳥的經營手法如何違反內地的政策及規定，和經理人合約的一般條款等，而該專家更曾為劉德華，張學友等知名藝人提供法律意見。但法官認為專家基於商業機密，不應透露自己客人簽合約時的考量，又認為專家證供無法協助法庭，終拒絕申請，而G.E.M.也要支付是次申請的訟費。



原告蜂鳥音樂有限公司、鄧詩穎(鄧紫棋原名)，被告為蜂鳥音樂有限公司、張丹、蜂鳥音樂的Bernard Groinig（又名LUPO）、李蕊及鄧詩穎(鄧紫棋原名)。

該專家也曾向張學友及劉德華提供意見

鄧紫棋要求援引內地專家報告，以說明蜂鳥的經營手法如何違反內地的政策及規定，和經理人合約的一般條款等，該專家為內地律師，擅長於知識產權、娛樂、傳媒等範疇的法律，曾向多名知名藝人提供法律意見，如四大天王的其中兩人劉德華及張學友，以及著名藝人梁朝偉等。

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官指律師不應透露客人協議的考量

不過，法官認為該專家作為一名律師，基於商業機密的原因，不應透露客人就達成協議、簽訂合約的考量。而且G.E.M.在2014年時在剛準備打入內地市場，但她的演藝事業仍主要在香港，因此法庭難以理解內地專家如何能協助處理本案爭議，最終拒絕她援引內地專家證供。

惟法官亦明白G.E.M.難以在香港找到相關專家，因此容許她日後找到適合的專家時，再向法庭申請引入專家證供。

案件編號：HCA542、600/2019