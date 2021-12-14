科大媒體主任致力推網上教學　十年前倡錄短片重溫　獲長期服務獎

新冠肺炎疫情下網課成主流，不過以往推動網上教學卻非輕而易舉。科大媒體科技及出版中心主任吳守權十多年前早着先機，向校方提議增設裝備拍攝教員授課，錄製短片供學生重溫，當時卻備質疑影響學生上課意欲，如今卻證明倡議具遠見。投身科大30年吳守權，一直參與推動大學發展MOOC網上課程，又推出首間大學專屬手機應用程式並沿用至今，獲校方頒發長期服務獎。



（左起）校園管理處房屋組經理李炳權、理學院數學系教授郭宇權，以及媒體科技及出版中心主任吳宏權獲科大頒發30年期長期服務獎。（科大提供）

校園管理經理難忘「山竹」破壞 大量塌樹親自鋸樹開路

另一位科大長期服務獎得獎者李炳權，任職校園管理處房屋組經理。本身是測量師的他，曾任職政府、匯豐銀行及地下鐵路（港鐵前稱）物業管理工作。他在1991年轉職科大前，婉拒另一間大公司高薪聘任，因有感在大學工作，為下一代付出更有意義。

身為房屋組一員的李炳權，多年負責打點教職員宿舍一切事務，為他們處理不同家居問題及生活需要。他最難忘2018年9月中超強颱風「山竹」襲港，對臨海的科大校園造成大量塌樹、甚至地陷等破壞，當時警車、消防車及救護車等均無法駛進校園。他聯同校園管理處一眾同事自發鋸樹、拖樹及開路，讓校園能保持運作，師生能如常上課。

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回歸移民潮「逆流」返港 兩任科大「開荒」員

得獎者之一、科大理學院數學系教授郭宇權於1990年加入科大，是大學首批上任的教學。80年代末正值港人移民潮，當時身處美國的郭反其道而行，放棄在美的安逸大學教職，毅然回港培育下一代。科大廣州分校將於明年9月開校，郭將再次成為「開荒」員，他期望透過大灣區內的機遇，拓闊金融科技的應用層面。

科大今日（14日）舉行長期服務獎頒獎典禮，2020及2021年共有209名教職員及非教學人員獲頒獎項，以表揚他們對大學的貢獻。