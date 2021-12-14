新冠肺炎．最新｜林鄭︰冀1月初不限群組　擴復必泰第三針接種

本港昨日（13日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,491宗。衞生防護中心公布，另外有兩宗輸入確診個案證實帶有Omicron變種病毒，本港累計已有7宗Omicron輪入個案；內地天津市疫情防控指揮部昨日指，錄得首宗Omicron輸入個案。



昨初步確診少於10宗，當中包括一名完成檢疫的菲傭。她於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店，12月12日強制檢測結果呈初步陽性，但病毒量低（Ct值大於30），帶有Alpha變異病毒株機會較大，懷疑復陽。衞生防護中心表示獲日本衞生當局通報一宗確診個案，33歲男子於12月11日由香港飛往東京，抵達當日檢測結果為陽性，患者沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店，香港飛東京航程約4小時。



▼12月13日強制檢測公告詳情▼



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【09:51】政務司司長李家超率領政府團隊，與廣東省政府部門、國家海關總署等代表，召開通關相關的對接會議，將探討如何重開陸路口岸。至於通關配額以及如何分配暫時未有新公布，相關工作需公眾配合和支持，她說，如要引入詳細計分制是不可能，先呼籲沒有迫切需要，如打算到內地旅遊人士，不需急於申請配額。

她續指，目前香港發現7宗Omicron個案，未有流入社區，專家指接種疫苗重要，80歲或以上長者接種率只有約兩成，呼籲未接種的長者及公眾盡快打針。至於第三針疫苗方面，已打兩針科興6個月人士可接種；至於接種復必泰人士，仍只限指定群組可打第三針。她說，會盡快召開專家會議，期望在1月初擴大第三針復必泰接種計劃。

強制檢測｜完成檢疫菲傭初確診 荃灣千色匯II等16地點納強檢

【00:13】衞生防護中心表示，正調查一宗2019冠狀病毒病的初步確診輸入個案（懷疑復陽）及一宗外地確診個案。

初步確診輸入個案涉及一名34歲菲傭。她於11月17日從菲律賓抵港，於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。她沒有病徵，但於12月12日強制檢測結果呈初步陽性，但病毒量低（Ct值大於30），初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大。她在7月29日於菲律賓接種一劑强生疫苗。

另外，中心於12月12日接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人。他於12月11日由香港經航班全日空航空NH812前往日本東京，抵達當日進行的2019冠狀病毒病檢測結果為陽性。他沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。

為審慎起見，兩名患者在港曾經到過的地方，納入強制檢測名單。受檢人士若在12月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.12｜增兩宗Omicron個案 完成檢疫菲傭回社區初確診

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