新冠肺炎．最新｜港大：2針復必泰或科興難抗Omicron　籲打第3針

衞生防護中心今日(14日)公佈一宗輸入Omicron變種病毒個案，涉及一名50歲男病人(個案12495)。他於12月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在竹篙灣檢疫中心進行七天強制檢疫期間確診。香港至今共錄得八宗Omicron個案。

今日新增5宗輸入個案，包括一名菲律賓抵港外傭及一名意大利航班的機組人員。另外，今日初步確診少於5宗。

Omicron肆虐，港大微生物學團隊晚上公布的最新研究發現，大部分已接種兩針新冠疫苗人士，包括復必泰和科興，其產生的血清抗體水平，不足以抵抗Omicron新變種病毒。團隊指，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現以前，建議民眾應盡快接種第三針疫苗。



【19:45】Omicron肆虐，港大微生物學團隊晚上公布的最新研究發現，大部分已接種兩針新冠疫苗人士，包括復必泰和科興，其產生的血清抗體水平，不足以抵抗Omicron新變種病毒。團隊指，在有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現以前，建議民眾應盡快接種第三針疫苗。

【18:48】食物及衞生局公布，因應發現有Omicron個案，將於12月17日（周五）凌晨零時起指明巴林、百慕達、剛果民主共和國、直布羅陀、匈牙利、阿曼和斯洛伐克共和國為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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Omicron｜今增一宗Omicron個案 5宗輸入均由高風險地區抵港

【16:58】本港今日（14日）新增5宗新冠肺炎確診個案，全部均為輸入，並涉及變種病毒株，初步確診則少於5宗。新增的個案涉及兩男三女，年齡介乎21至55歲，全部由A組指明地區（高風險），包括美國、意大利及巴基斯坦抵港，所有人已接種最少一劑疫苗。其中一宗個案為昨日（13日）初步確診、檢疫後居於青衣永倫800酒店的34歲外籍家庭傭工。

劉宇隆反對縮短第二與第三針間距 打一針復必泰青年料需打第二針

【13:53】特首林鄭月娥今天（14日）表示，計劃在明年1月擴大第三針的接種計劃，屆時所有完成接種兩劑復必泰疫苗、相隔一段時間的市民，都可打第三針。現時專家建議第二針和第三針之間相隔6個月，早前中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，計劃在科學委員會討論縮短兩針之間的間距。



不過，其中一個科學委員會的主席劉宇隆向《香港01》表示，反對縮短第二和第三針之間的間距，因為香港疫情不及外國嚴重，毋須急於打第三針，認為間距6個月是合適的時間。

Omicron｜何栢良倡盡快將英國列A區 研訂打第三針時間表推動接種

【12:48】新型冠狀病毒變異株Omicron蔓延全球，天津亦出現首宗Omicron境外輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，內地實施嚴格防疫規定，大致上可有效預防病毒輸出，過去亦沒有個案經「回港易」或「來港易」流入本港，因此即使內地出現有限度本土個案，對香港影響亦較少。

新冠肺炎｜內地增51宗本土確診 東莞2宗無症狀個案曾到深圳機場

【10:00】內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（13日）內地新增本土確診病例51宗，本土無症狀感染者4宗。

據廣東東莞市衛生健康局，東莞市大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，排查發現2宗新冠肺炎無症狀感染者。兩人於13日下午新冠肺炎核酸初篩陽性，市疾控中心14日凌晨複採複檢結果陽性，經專家會診為新冠肺炎無症狀感染者。通報的行程軌跡顯示，兩人於12月4日晚上到達深圳市寶安機場，然後坐網約車到東莞市大朗鎮。

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第三針｜林鄭：1月初擴大復必泰第三針接種 不限於高風險群組

【09:51】特首林鄭月娥在行政會議前的記者會上表示，政務司司長李家超率領政府團隊，與廣東省政府部門、國家海關總署等代表，召開通關相關的對接會議，將探討如何重開陸路口岸。至於通關配額以及如何分配暫時未有新公布，相關工作需公眾配合和支持，她說，如要引入詳細計分制是不可能，先呼籲沒有迫切需要，如打算到內地旅遊人士，不需急於申請配額。除了公務、商務，亦希望為有其他需要的市民爭取更多配額。。

她續指，目前香港發現7宗Omicron個案，未有流入社區，專家指接種疫苗重要，80歲或以上長者接種率只有約兩成，呼籲未接種的長者及公眾盡快打針。至於第三針疫苗方面，已打兩針科興6個月人士可接種；至於接種復必泰人士，仍只限指定群組可打第三針。她說，會盡快召開專家會議，期望在1月初擴大第三針復必泰接種計劃。

強制檢測｜完成檢疫菲傭初確診 荃灣千色匯II等16地點納強檢

【00:13】衞生防護中心表示，正調查一宗2019冠狀病毒病的初步確診輸入個案（懷疑復陽）及一宗外地確診個案。

初步確診輸入個案涉及一名34歲菲傭。她於11月17日從菲律賓抵港，於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。她沒有病徵，但於12月12日強制檢測結果呈初步陽性，但病毒量低（Ct值大於30），初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大。她在7月29日於菲律賓接種一劑强生疫苗。

另外，中心於12月12日接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人。他於12月11日由香港經航班全日空航空NH812前往日本東京，抵達當日進行的2019冠狀病毒病檢測結果為陽性。他沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。

為審慎起見，兩名患者在港曾經到過的地方，納入強制檢測名單。受檢人士若在12月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

受感染的細胞分別感染原始新型冠狀病毒及Omicron變異株，或將病毒混和了已接種疫苗人士的血清。這些細胞本被染成藍色，但被病毒殺死的細胞則會變成白色的小洞。武漢原始病毒可被已接種疫苗者的血清盡數殺死，但對於Omicron變異株的殺滅效果則顯著降低。（兩大醫學院提供）

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