競委會告兩清潔商涉合謀投房委會標書　調查發現雙方共用電腦系統

2017年年尾長沙灣海麗邨外判清潔工工潮除觸發勞資問題，亦揭示有清潔服務承辦商疑「左手交右手」。競爭事務委員會今日（14日）在競爭事務審裁處向香港工商清潔服務有限公司、民順清潔有限公司及兩間公司3名董事展開法律程序，指他們涉於2016年5月至2018年8月期間，在至少17份提交房委會承辦清潔服務的標書合謀定價，合約涉款約1.8億元。

競委會向兩間公司及其3名董事展開的法律程序，包括施加罰款、取消董事資格令及禁止日後從事相同行為等。競委會調查發現，民順及香港工商共用辦公室及電腦系統，更曾出現同一員工處理兩間公司已填妥標書情況，而調查香港工商辦公室期間，有人試圖刪除電子證據，競委會已轉交警方作刑事調查。



調查香港工商辦公室期間有人圖刪電子證據 競委會交警方刑事調查

《競爭條例》全面生效已屆六年，競委會今日於競爭事務審裁處向香港工商清潔服務及民順潔有限公司，以及有關公司的董事陳明珠、鄭業釗及鄭學權展開法律程序。

競委會指，兩間公司至少在2016年5月至2018年8月期間，就提交予房委會的17份標書交換商業敏感資料，有理由相信構成合謀定價。競委會調查香港工商辦公室期間，有人試圖刪除電子證據，已交予警方作刑事調查。

競委會17年12月收投訴 投訴人包括海麗邨清潔工

競委會指，2017年12月接獲投訴，投訴人包括海麗邨數名清潔工人，案情指涉事清潔服務承辦商，包括香港工商清潔服務有限公司、民順清潔有限公司，在競投房委會的清潔服務合約時互相合謀。

競委會調查發現，香港工商與民順共用辦公室及電腦系統，前者准許後者的員工在同一辦公室營運，更曾出現同一員工處理兩間公司已填妥的財務計劃書及標書情況。

部分項目定價相近 有標書連錯字也相同 「柒」寫成「㭍」

標書內容亦有發現，香港工商與民順提交的標書中，部分項目定價相同或相近，但缺乏合理原因；兩間公司在其中一份標書中，更出現相同錯處，包括將「柒」寫成「㭍」。

+ 4

香港工商電腦有捷徑連結民順電腦系統 可查敏感商業文件

競委會調查發現，香港工商辦公室的電腦內，有捷徑連結民順的電腦系統，可以藉此查閱民順的敏感商業文件，包括參與房委會及私人屋苑招標項目的文件。

競委會入稟要求向3人發取消董事資格令並予罰款

競委會指，已向審裁處入稟，要求向涉事公司及相關人士展開法律程序，包括申請向所有答辯人施加罰款，向3人發出取消董事資格令，禁止該兩間公司日後從事相同行動。競委會指，違反競爭條例，每項違例事項最高可罰款營業額的10%及監禁3年。競委會行政總裁畢仲明稱，案件展示競委會打擊在公共採購損害競爭、及影響民生的反競爭行為決心。

資料顯示，長沙灣海麗邨外判清潔工2017年尾發動罷工期間，有人質疑承辦房委會外判合約的民順及香港工商有「圍標」可疑，但時任房委會投標小組委員會主席張達棠曾表示：「睇唔到有左手交右手嘅情況出現。」