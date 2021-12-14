33歲港男飛日本後驗出陽性　專家：客機航程僅4小時較難即時感染

衞生防護中心昨晚表示，接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人，他12月9日在香港接受檢測，結果呈陰性，12月11日由香港前往日本，抵達當日檢測則呈陽性。

香港飛日本客機航程僅約4小時，事主有否可能在飛機上受到感染，並於當天驗出陽性？有專家指，一般在數小時航程內受感染的風險較低，最少也需十多小時，不過如患者曾曝露於有病毒環境，呼吸道可能會受到污染，亦有機會在檢測驗出陽性，故需要觀察病人入院後情況，才較易判斷他在香港，或於航程中受感染。



梁子超。（資料圖片）

衞生防護中心表示，12月12日接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人。他於12月9日在香港進行檢測的結果為陰性，12月11日由香港經航班NH812前往日本，抵達當日進行的檢測結果為陽性。他沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

患者如曝露於帶病毒環境 呼籲道可能受污染

呼吸系統專科醫生梁子超表示，一般在數小時內受到感染的風險較低，最少也需十多小時，但如患者曾曝露於有病毒的環境，呼吸道可能會受到污染，亦有機會驗出陽性。他舉例指，香港早前一名於檢疫酒店工作的清潔工，在清潔房間後立刻接受檢測，曾驗出陽性。

梁認為，需要觀察涉事33歲男病人，入院後病毒量的改變，才較易判斷他在香港，抑或在航程期間受到感染，例如他在入院後病毒量一直上升，便應屬新近感染；如他入院後病毒量一直下降，便較大機會是在香港已受到感染。