海麗工潮結束4年　競委會今告承辦商合謀定價　楊彧：遲來的公義

海麗邨外判清潔工友於4年前罷工要求獲遣散費，工潮揭發兩間清潔公司疑「圍標」，競委會今（14日）入稟競爭事務審裁處，控告兩間公司及3名董事違反《競爭條例》。當年協助工友的民協署理主席楊彧形容是「遲來的公義」，但海麗邨情況只是「冰山一角」，冀競委會可以向政府提建議，避免同類事件再發生。

是次被競委會入稟的香港工商清潔服務有限公司，其於海麗邨清潔合約已於今年10月底完結，楊彧說，清潔服務轉手後，工友繼續獲聘，且有人工加。



兩清潔商涉合謀定價投房委會合約 競委會提告指共用辦公室及電腦

海麗邨事件只是冰山一角 外判合約制度漏洞未全堵塞

楊彧說，4年前在海麗邨工潮期間向競委會投訴，當時已有不少表面證供指出「民順」及「香港工商」兩間清潔公司有關連，包括使用同一地址等。他說，海麗邨事件只是「冰山一角」，不少保安、清潔等行業的外判合約都會出現類似情況，雖然房署過去4年有少許改革，修改外判標書評分制，就工人薪金部分評分比重增加，但制度仍存漏洞未有堵塞。

香港工商海麗邨合約今年10月完結 楊彧：轉新外判商工友有人工加

他期望競委會若在調查過程中看到問題，可以給予政府部門意見，不要「起訴咗就算」。他說，幾乎每日都會見到海麗邨的清潔工友，得悉今年10月香港工商完結4年合約，並轉手予另一外判商，工友都繼續工作，收入亦提高，月薪約11800元。

清潔工人職工會形容是好消息 冀是改善外判制度的一個開始

清潔工人職工會當年亦有聲援罷工，組織幹事梁芷茵說，多年終於見到就海麗邨問題有所行動，是好消息，希望是一個開始，會繼續關注法律程序及最終定罪的情況。她指，海麗邨工潮喚起公眾對外判工問題的關注，令政府對外判制度作出改善，不過仍冀公共服務的外判制度可增加透明度，讓公眾能監察。

她說，現時仍會見到有些街道清潔合約，部分清潔公司違反職安法例或勞工法例後被罰禁投標，但會改個名字，或以子公司重新投標，雖門面是兩間公司，但在其他資料上都能看到公司之間的關係，認為機制上需要處理，