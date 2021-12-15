新冠肺炎．最新｜64歲男離世前14日內曾打疫苗　少年疑針後心肌炎

衞生署今日(15日)公佈過去一星期，再接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名64歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，再有一宗13歲少年，接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，疑為心肌炎，現時情況穩定。



衞生防護中心今日(15日)公佈再增一宗Omicron個案，昨日輸入個案12498、21歲美國抵港女患者，12月12日從美國經航班CX845抵港，她前一日已出現咳嗽病徵，在機場檢測呈陽性，入院後進行的檢測Ct值少於30，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認為變種病毒株Omicron。香港至今共錄得九宗涉及Omicron的個案。另外，今日增一宗輸入個案，男患者12月13日由德國抵港。



今日初步確診少於10宗。



Omicron｜港大研究揭呼級道大量複製致廣泛傳播 較Delta多近70倍

【18:07】Omicron變種病毒極速傳播之謎解開，香港大學醫學院研究發現Omicron與Delta或原始新冠病毒比較，在感染24小時後，Omicron在人類支氣管組織的感染及複製多近70倍，相信導致病毒可在短時間內高度散播，致多人感染的關鍵。但研究亦發現Omicron在肺部的複製能力較弱，只及原始病毒的一成，或是導致Omicron較少重症或死亡的原因。

Omicron｜再有美國抵港旅客確診Omicron 患者機上已現咳嗽病徵

【15:40】Omicron變種病毒肆虐全球，本港接連兩天確診輸入個案。衞生防護中心今日(15日)公佈再增一宗Omicron，為昨日的輸入個案12498、21歲由美國抵港的女患者，她12月12日從美國經航班CX845來港，但抵港前一日已出現咳嗽病徵，在本港機場檢測呈陽性，入院後進行的檢測Ct值少於30，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認為變種病毒株Omicron。香港至今共錄得九宗涉及Omicron的個案。另外，今日增一宗輸入個案，男患者12月13日由德國抵港，並無病徵。

Omicron｜梁子超料內地首宗個案不礙通關 應檢討措施必要時停飛

【10:12】變種病毒Omicron於多國蔓延，本港至今有8宗涉及Omicron的個案，內地亦出現首宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今日（15日)在港台節目《千禧年代》指，相信現時情況不影響通關。不過，隨著外地疫情變化，尤其英國的擴散速度快，建議應將英國放入加強監測的A組指明地區，並檢討現時外防輸入措施，包括有機會全面停飛航班。

劉宇隆指不應倉促縮短第二與第三針間距 先提高長者及兒童接種率

【09:13】特首林鄭月娥昨日表示，計劃在明年1月擴大第三針接種計劃。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，因變種病毒Omicron來勢洶洶，認為擴大第三針接種的方向正確，但個人傾向無需要縮短打第二針及第三針的時間，因本港不會於短期內有大規模的通關，若倉促決定會「自亂陣腳」。

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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.14｜再增一宗Omicron 港大研究指2針疫苗難抵抗

Omicron｜今增一宗Omicron個案 5宗輸入均由高風險地區抵港

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