法改會建議准許仲裁案可按結果收費　成功收費上限定於訟費100%

目前香港禁止律師為訴訟和仲裁的法律程序訂立「與結果有關的收費架構」（ORFS）。法律改革委員會今日（15日）發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，建議容許香港的仲裁使用者及其律師可以選擇為仲裁訂立 ORFS，並建議為成功收費設定上限為基準訟費的100%。



法律改革委員會今日（15日）發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，（歐嘉樂攝）

就「不成功不收費」等安排諮詢公眾 絕大部分支持建議

法改會去年就研究與仲裁結果有關的收費架構，展開為期3個月的公眾諮詢，建議修訂香港法律，准許律師為仲裁結果收費並訂定架構，並提出3種收費架構，包括按條件收費、按損害賠償收費，以及混合式按損害賠償收費。諮詢結果是絕大部分支持建議的改革。

「按條件收費」協議是指根據律師與當事人訂立的協議，當事人同意只在自己就申索或法律程序取得成果時，方向律師支付一項「成功收費」的額外費用，數額可以是雙方議定的固定金額，也可按假若在法律程序過程中沒有訂立（ORFS ），律師本應收取費用的某個百分比額外計算。

至於「按損害賠償收費」協議，指根據律師與當事人訂立的協議，律師只在當事人在有關事宜中取得「財務利益」時方可收取費用，而該費用（稱為 DBA 費用）是參照該財務利益而計算，即按當事人在仲裁程序或通過仲裁程序所取得的金錢判給或和解協議的某個百分比計算。

「混合式按損害賠償收費」協議是指根據律師與當事人訂立的協議，律師與當事人約定律師會就期間所提供的法律服務收取一定費用（通常是經折扣費用），並只在當事人在有關事宜中取得財務利益時，方可收取DBA 費用。

成功收費上限定於訟費100% 按損害賠償收費上限為財務利益50%

報告書建議容許香港的仲裁使用者及其律師可以選擇為仲裁訂立 ORFS，僅限於仲裁和相關的法院程序，例如向香港法院申請撤銷或強制執行仲裁裁決，建議的改革並不擴及其他香港的法院程序。

報告書又建議，就按條件收費協議機制，訂定成功收費應參照假若没有就仲裁訂立 ORFS ，律師本會向當事人收取的費用（即「基準」訟费），而成功收費的上限應定於該等訟費的 100%。大律師亦應受相同的 100%上限所規限。

就按損害賠償收費協議機制和混合式按損害賠償收費協議機制，報告書建議，當事人取得廣泛定義的「財務利益」，便須以該財務利益的價值為基礎，支付律師與當事人所議定的 DBA 費用，而上限應定為該財務利益的50%。

按結果收費不適用於人身傷害申索

倘仲裁結束前終止 ORFS ，報告書建議相關法例應以並非盡列無遺的方式指明律師可據以終止 ORFS 的主要理由。至於應否列出當事人可在仲裁結束前終止ORFS 的法定理由，法改會認為沒此需要。當事人可終止ORFS 的理由，應按照基本合約原則與律師議定。

《報告書》建議，為仲裁而訂立的 ORFS 在關於人身傷害申索的範圍內，應屬無效及不可執行；除人身傷害申索外，所有其他提交仲裁的申索均應以相同方式處理。

報告書進一步建議附屬法例應列出較詳細並以立法形式制定的框架，以及那些構成為仲裁而訂立的 ORFS 機制一部分的特定保障措施。相關保障措施包括ORFS 須以書面訂立，並由當事人簽署；律師應告知當事人有取得獨立法律意見的權利；以及 ORFS 應設有最少七天的冷靜期。