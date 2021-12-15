消委會｜Blueplace逾二千元外套防水欠佳　不敵迪卡儂599元外套

疫情下不少港人喜歡參與戶外活動，在寒冬下一件防水、透氣及擋風的戶外外套成為必備品。消費者委員會測試了16件不同品牌的外套，發現大部份樣本的防撕裂強度不足，有11款樣本獲得2分或以下評分（5分為滿），防撕裂強度較弱。另外，Blueplace的Sympatex Jkt（售約2,499元）防滲表現最差，有車縫邊位的布塊於較低水壓測証時已出現滲漏；Bigpack的Volcano（售約1,798元）則跣水能力最差，其布塊表面於測試噴灑後完全濕透。

消委會表示，Klattermusen的Allgron2.0及Houdini的Leeward同得4.5總評分，整體表現較佳，其中前者於實測表現理想，於各測試項目的表現皆良好，但售價亦最貴達4,880元。至於最便宜的樣本為迪卡儂有售的Quechua MH500 WP Jacket，售價599元，總評分達4分，不過防撕裂強度僅1.5分，其餘則獲3分或以上，當中防水、擋風能力均獲滿分。消委會建議購買外套前，應親身試穿，並模擬運動時的動作，確保不會阻礙伸展。



16件外套的評分（低至高）



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消委會今日（15日）發布新一期《選擇》，當中測試了16款不同品牌的功能外套，全部聲稱由2層或以上，具不同功能的質料構造，當中8件的重量達380克或以上，其餘則輕於380克。

是次測試由國際消費者研究及試驗組織負責統籌，並於歐洲一所實驗室測試。其中耐用度測試包括防撕裂強度，測試先從樣本裁出特定尺寸的布料，然後置於儀器上，利用鐘擺的重力帶動撕開布料，並記錄撕裂力度的平均值。結果發現，除了Houdini的Leeward和The North Face的Apex Flex GTX 2.0，其餘14個樣本的防撕強度均不足，評分只有1至2.5分，當中更有11款僅獲2分或以下，顯示防撕強度較弱。

防水度方面，測試了解外套的防滲表現及跣水表現。結果發現，Blueplace的Sympatex Jkt有車縫邊位布塊於較低水壓測試時，已經出現滲漏，故防滲能力只獲2.5分，是各樣本中最低，其他餘本的表現均理水。另外，Bigpack的Volcano於跣水測試中，其布塊表面於噴灑後完全濕透，僅獲得1分，是各樣本中表現最差，其餘均有3至4分。

是次測試亦了解外套的透氣度及擋風能力。透氣度方面，Columbia的Evapouration只得1.5分，表現欠佳。另外，Fjallraven的Keb Eco-shell Jacket 及Montbell的Rain Trekker，雖然聲稱最高達20,000g/m2/24hr或以上的透濕率，但測試評分只得2.5分。至於擋風能力，全部樣本表現理想，均獲得5分。

消委會表示，選購外套時應考慮其途及穿著季節，其中380克以下的款式，較適合於山徑跑動，亦易於攜帶及收藏；假如去往寒冷或高山地區旅遊，2合1或3合1設計的功能外套套裝會更適合。消委會又建議，購買前應親身試穿，包括賽上連身及模擬運動時的動作，確保不會阻礙伸展。

綜觀各項測試表現，消委會表示，Klattermusen的Allgron2.0及Houdini的Leeward同得4.5總評分，整體表現較佳，其中前者於實測表現理想，於各測試項目的表現皆良好，但售價亦最貴達4,880元。380克以下的型號中，有多款獲4分，同屬考慮之列，其中Arc’teryx的Beta SL Hybrid的防水表現不俗，售價約3,690元；Black Diamond的Highline Stretch Shell則耐用表現佔先，售價約2,699元。

另外，最便宜的樣本為Quechua的MH500 WP Jacket，售價599元，總評分達4分，不過防撕裂強度僅1.5分，其餘則獲3分或以上。