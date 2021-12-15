油價高拖累　香港蟬聯外派僱員生活費最貴城市　上海廣州同躋十大

本港物價高昂，有人力資源管理顧問機構調查指，香港繼去年再次成為全球外派僱員生活費用最高城市。機構解釋，本港居首位主要原因是通漲，調查發現今年本港物價整體錄得2.7%的增幅，汽油價格亦比全球其他城市高，與去年比較有15%增幅。

機構又指，由於台幣兌美元強勢，加上台灣在新冠肺炎疫情初期便有效控制其蔓延，避免嚴重經濟衰退，故台北躋身全球首20名，至於日本則因日圓疲弱，所有城市排名均下降，東京由去年第二位跌至第三位，被日內瓦超越。



ECA International發表最新的外派僱員生活費用研究。（黃金棋攝）

本港經濟從疫情逐步復蘇 租金及日用品則未見大升幅

ECA International今日（15日）發表最新外派僱員生活費用研究，調查於今年9月進行，涵蓋121個國家的208個城市。結果顯示香港蟬聯全球外派僱員生活費用最高城市，ECA International亞洲區域總監關禮廉解釋，今年本港經濟從疫情及社會運動影響中逐步復蘇，調查發現本港物價整體錄2.7%增幅，當中汽油價格升幅明顯，不過租金及日用品則未見大升幅。

內地4城市躋身生活費最貴十五強 調查機構：人民幣匯率強勢

內地方面，調查覆蓋的城市排名均有所上升，有四個城市躋身頭15名，上海和廣州更打進全球前10位。關禮廉指，原因主要是人民幣匯率強勢，疫情緩和亦帶動市場對內地商品需求上升，而台灣城市排名亦有上升，關認為台幣強勢的主因需歸功其出口貿易，尤其是半導體出口，令台北躋身首20名。

ECA Internationa研究發現，本港蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市。（黃金棋攝）

日圓疲弱 日本城市外派僱員生活費排名全跌 東京降至第3位

日本方面，所有城市排名均下降，調查指日圓較其他主要貨幣疲弱，令日本的生活成本較其他地區為低，而日圓跌幅更超過物價漲幅，故日本城市的生活費用已低於全球一些主要城市，包括東京下降一名跌至第3位，橫濱則跌出全球前10位，排名為第16位。

全球方面，大部分的歐盟城市排名均有所下降。巴黎跌出全球前30位，而其他城市例如馬德里、布魯塞爾和羅馬的排名亦有所下跌。美國紐約則由去年第三，下跌一位至第四。