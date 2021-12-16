科技罪案首10個月損失24億　企業遭入侵變秘密「礦工」3個月

疫情下不少企業推行在家工作，市民經常透過互聯網購物，科技罪案數字相應上升，今年首10個警方接獲13,163宗科技罪案，較去年同期上升逾兩成，損失金額高達24.2億元。



警隊網絡安全及科技罪案調查科早前與國際刑警展開行動淨化本港網絡，移除了15個殭屍伺服器，當中有私人公司遭植入惡意挖礦程式，令電腦在不知情下成為黑客的加密貨幣「礦工」，秘密「挖礦」3個月。有科技專家提醒，如發現家庭裝置長期運作及過熱，有機會已被入侵，建議定期更改密碼。



警方今年首10個月錄得13,163宗科技罪案，較去年同期10,602宗上升24%。（羅君豪攝）

10個月1.3萬宗按年增24% 網上騙案佔最多

警方今年首10個月錄得13,163宗科技罪案，較去年同期10,602宗上升24%，損失金額24.2億元，與去年同期24.9億元相若。科技罪案中網上騙案佔整體86%，有11,349宗，其次為網上勒索有1,041宗。今年最大宗損失發生於5月下旬，內地一間公司收到偽冒「生意夥伴」電郵，要求匯款1,000萬美元（折合7,780萬港元）到香港指定戶口，公司匯款後始知受騙報警。

公司伺服器被植入惡意挖礦程式 增電力成本

網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪指出，疫情下市民網上工作、學習、購物及社交活動大幅增加，導致科技罪案率相應上升，網罪科今年9至11月配合國際刑警展開「碩將行動」，移除了15個具指揮及控制功能的殭屍伺服器，移除2,486部被操控的殭屍電腦、發現12萬部潛在漏洞裝置等。

警方發現，有私人公司的伺服器被不法分子植入惡意挖礦程式，利用電腦資源秘密挖礦3個月，「這類惡意程式，會令電腦效能下降，增電力成本，嚴重可以拖垮公司系統。」這些殭屍電腦中，亦發現有物聯網設備如網絡閉路電視鏡頭、網絡儲存裝置、家用路由器、溫度監測儀及影印機等被入侵，並裝上惡意程式。

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裝置長期運作過熱可能已被入侵

林焯豪續指，警方調查顯示，網絡攻擊主要來自歐美，估計與當地網絡登記系統較為寬鬆有關，黑客借不同國家地區的伺服器作為「跳板」，攻擊本港網絡系統，甚至透過香港再攻擊其他地區伺服器。

卡巴斯基實驗室香港區區域經理張國保指出，不少市民會設置智能家居，當中以家居攝錄機及路由器風險最高，有機會被黑客公開家居影像，或入侵電腦套取銀行資料，市民如發現裝置長期過熱、用電量過高，裝置有可能被入侵。Redware亞太區副總裁Yaniv Hoffman稱，家居物聯絡裝置計設缺乏安全考慮，容易被外界侵，建議市民定期更改密碼及更新軟件。