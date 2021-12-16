新冠肺炎．最新｜增10宗輸入　本月初抵港日本貨船累計8船員感染

衞生防護中心今日(16日)公佈新增10宗輸入個案，全部帶有L452R或N501Y變種病毒，包括一名船員、1名印傭及2名機組人員，另有4人乘坐同人航班RA409於12月14日抵港，均在機場檢測時呈陽，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止尼泊爾航空營運的客機在今日至29日期間從加德滿都着陸香港。



新冠肺炎｜增10宗確診 涉兩名機組人員 Glory Sky貨船累計8確診

【15:40】本港今日新增10宗新冠肺炎個案，全部為輸入個案，9宗帶有L452R變種病毒，一宗帶有N501Y變種病毒。患者之中有一名船員，未有接種疫苗，其工作的Glory sky貨船早前已有7名船員確診，他在船上檢疫期間確診。另外亦有兩名貨機構機組人員，及一名印傭確診。其中一名曾到肯尼亞、阿聯酋、印度、烏克蘭及烏干達的機組人員帶有N501Y變種病毒。

Omicron｜專家相信短期內會取代Delta 成為全球主流新冠病毒

【11:14】香港大學研究發現，新冠肺炎變異痛毒株Omicron較Delta及原始病毒株，在人類支氣管組織複製得更快。港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉今日（16日）在電台節目中表示，Omicron病毒可逃避疫苗的免疫反應，相信短期內會取代Delta成為全球的主流病毒，估計日後將不能避免要打第三針。

▼12月15日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜居梅窩婦抵台北確診 離港前訪IFC agnès b等14處上榜

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有14個指明地方被納入強制檢測公告，包括中環國際金融中心IFC商場Shake Shack、agnès b. LA LOGGIA bis、Mannings Plus、Brandy Melville，以及中環六號碼頭、路梅窩渡輪碼頭、香港文化中心演藝大樓、上環西街Giàbar Bistro Food & Wine Store、東薈城Oreryu Shio-Ramen、梅窩中心Deer Horn Restaurant & Bar和花園土耳其餐廳、上環信德中心黃金閣、梅窩海景大廈足里健康及機場寰宇堂頭等貴賓室。

衞生防護中心正表示，該個案涉及一宗台灣確診的個案，患者為一名51歲女病人，在港居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒。她於11月30日在香港進行檢測的結果為陰性，12月2日由香港經國泰航空航班CX494前往台灣，抵達當日檢測結果為陰性，她於12月12日進行檢測的結果呈陽性，病毒量高（Ct值約20）。根據病人提供的資料，她自12月11日起失去嗅覺，翌日出現眼睛不適和流鼻水等病徵。她於8月11日及9月1日於香港接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。

12月15日強制檢測公告內容。

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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.15｜Omicron個案增至9宗 港大研究病毒複製量驚人

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