最新｜36歲國泰機組人員染疫　或涉Omicron　油麻地祥興大廈封區

衞生防護中心今日(16日)公佈新增10宗輸入個案，全部帶有L452R或N501Y變種病毒，包括一名船員、1名印傭及2名機組人員，另有4人乘坐同人航班RA409於12月14日抵港，均在機場檢測時呈陽，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止尼泊爾航空營運的客機在今日至29日期間從加德滿都着陸香港。

衞生防護中心又指，一名獲豁免檢疫的36歲國泰貨機機組人員初步確診，並懷疑他帶有變種病毒Omicron，其住所祥興大廈須封區檢測。



▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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【19:02】政府發言人表示，自晚上7時起，限制在油麻地指明「受限區域」（即油麻地碧街44至48號祥興大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

36歲國泰機組人員美國返港後疑染Omicron 住所祥興大廈封區檢測

【19:00】衞生防護中心公布，一名36歲男病人為本地貨機機組人員，居於油麻地碧街44至48號祥興大廈。他於12月9日在香港進行的檢測結果呈陰性，並於12月11日離開香港前往美國，12月13日由美國經航班CX2071返抵香港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。

病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，根據病人提供的資料，他除了昨日（12月15日）曾短暫在社區購買食物，及前往流動採樣站抽取樣本進行檢測外，其他時間皆逗留在家。

病人昨日抽取的樣本結果呈初步陽性，同日出現病徵，Ct值約25至29，並確認帶有N501Y變異病毒株（L452R和E484K則呈陰性）。他曾於3月22日及4月15日於香港接種兩劑復必泰。

根據世界衞生組織的資料，Omicron變異病毒株具有多種刺突蛋白基因變異，衞生署公共衞生化驗服務處化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及T478K變異，根據Omicron變異病毒株的檢測特性，N501Y及T478K同屬於其中兩個測試Omicron變異病毒株的標靶，因此衞生防護中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。

由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚會將病人於香港居住的大廈（油麻地祥興大廈）作出限制與檢測宣告。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

祥興大廈。（市建局圖片）

新冠肺炎｜增10宗確診 涉兩名機組人員 Glory Sky貨船累計8確診

【15:40】本港今日新增10宗新冠肺炎個案，全部為輸入個案，9宗帶有L452R變種病毒，一宗帶有N501Y變種病毒。患者之中有一名船員，未有接種疫苗，其工作的Glory sky貨船早前已有7名船員確診，他在船上檢疫期間確診。另外亦有兩名貨機構機組人員，及一名印傭確診。其中一名曾到肯尼亞、阿聯酋、印度、烏克蘭及烏干達的機組人員帶有N501Y變種病毒。

Omicron｜專家相信短期內會取代Delta 成為全球主流新冠病毒

【11:14】香港大學研究發現，新冠肺炎變異痛毒株Omicron較Delta及原始病毒株，在人類支氣管組織複製得更快。港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉今日（16日）在電台節目中表示，Omicron病毒可逃避疫苗的免疫反應，相信短期內會取代Delta成為全球的主流病毒，估計日後將不能避免要打第三針。

▼12月15日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜居梅窩婦抵台北確診 離港前訪IFC agnès b等14處上榜

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有14個指明地方被納入強制檢測公告，包括中環國際金融中心IFC商場Shake Shack、agnès b. LA LOGGIA bis、Mannings Plus、Brandy Melville，以及中環六號碼頭、路梅窩渡輪碼頭、香港文化中心演藝大樓、上環西街Giàbar Bistro Food & Wine Store、東薈城Oreryu Shio-Ramen、梅窩中心Deer Horn Restaurant & Bar和花園土耳其餐廳、上環信德中心黃金閣、梅窩海景大廈足里健康及機場寰宇堂頭等貴賓室。

衞生防護中心正表示，該個案涉及一宗台灣確診的個案，患者為一名51歲女病人，在港居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒。她於11月30日在香港進行檢測的結果為陰性，12月2日由香港經國泰航空航班CX494前往台灣，抵達當日檢測結果為陰性，她於12月12日進行檢測的結果呈陽性，病毒量高（Ct值約20）。根據病人提供的資料，她自12月11日起失去嗅覺，翌日出現眼睛不適和流鼻水等病徵。她於8月11日及9月1日於香港接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。

12月15日強制檢測公告內容。

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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