恒隆數學獎｜林鄭女娥「講數」以數學喻管治：藝術與科學共存

特首林鄭月娥丈夫林兆波為數學家，她周三（15日）出席數學獎頒獎禮時，以數學比喻管治，形容兩者均是「藝術與科學共存而產生最佳結果」。而公共行政中的藝術則是「thinking out of the box」，並有熱情建設更宜居地方。

她致辭時又透露，數學在其家庭中相傳（Mathematics runs in my family），而她在不少數學活動上的致辭，想法背後的來源亦歸功於家人；家中晚餐桌上亦經常聽到「美麗假設」（a beautiful hypothesis）、「優雅證明」（elegant proof）等形容詞。



出席數學活動致辭 家人提供想法

林鄭月娥出席「恒隆數學獎」致辭時指，實際上亦不知道為何自己出席如此多數學活動，笑言希望不要再邀請她出席此活動。她又表示，過往出席數學活動時的致辭，如非家人提供想法，否則不會出現代數、幾何學等主題。不過她笑言家人已用盡想法（run out of ideas），故貫徹其「自力更生」精神（self-reliance spirit），聯繫數學與其40年管治經驗。

她形容數學及管治兩者均是「藝術與科學共存而產生最佳結果」，數學源自觀察，並引導至識別出問題，並透過反覆實驗和測試找出答案。而在管治方面，政策制定者亦需觀察在社會上發生的事物，並找出需解決的問題。她又指，政策制定者須衡量方案優劣，並力求平衡。

笑言家中晚餐常聽「美麗假設」「優雅證明」

在兩者的藝術方面，林鄭月娥指數學家以審美和求知欲為導向（guided by aesthetics as much as intellectual curiosity），故笑言她在家中晚餐餐桌上經常聽到「美麗假設」（a beautiful hypothesis）、「優雅證明」（elegant proof）等形容詞。而管治上的藝術，則是強烈的創作力（intense creativity），即「thinking out of the box」。

林鄭月娥表示，對香港培育出不少數學人才感到驕傲，並指其團隊將「STEM」教育列為優先。她又稱，教育局日前公布「價值觀教育課程架構」，呼籲校長及老師一同培育學生國民身份認同、守法、責任感、誠信等正面價值觀。