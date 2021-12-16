36歲國泰機組人員美國返港後疑染Omicron　住所祥興大廈封區檢測

全球疫情似有急速反彈趨勢，不過衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，一名36歲國泰貨機機組人員初步確診，列為輸入個案，中心更懷疑他帶有Omicron變異病毒株。防護中心指，相關病人本月13日由美國經航班CX2071返抵香港，昨日（16日）抽取的樣本結果呈初步陽性，同日出現病徵。

由於該名患者屬於豁免檢疫人員，他昨日（15日）曾短暫在社區購買食物，以及前往流動採樣站抽抽取樣本進行檢測，其餘時間都留在家中。因應情況，其居所油麻地碧街44至48號祥興大廈，於今日晚上7時被列為「受限區域」，處所內人士須接受強制檢測，直至檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。



▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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衞生防護中心表示，該名36歲機組人員於12月9日在本港進行的檢測結果呈陰性，並於12月11日離開香港前往美國，12月13日由美國經航班CX2071返抵香港。病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

病人其後根據相關豁免人士規定，接受醫學監察和定期強制檢測，根據他提供的資料，除了昨日曾短暫在社區購買食物，以及前往流動採樣站抽取樣本進行檢測外，其他時間皆逗留在家。

因應該宗個案，其居所油麻地碧街44至48號祥興大廈，於今日晚上7時被列為「受限區域」，處所內人士須接受強制檢測。（政府新聞網）

衞生防護中心又稱，相關病人Ct值約25至29(即病毒量高)，並確認帶有N501Y變異病毒株，L452R和E484K則呈陰性。他曾於3月22日及4月15日於香港接種兩劑復必泰疫苗。根據世衞資料，根據Omicron變異病毒株的檢測特性，N501Y及T478K同屬於其中兩個測試Omicron變異病毒株的標靶，中心懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析才能確認。

當局強調，由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚會將病人於香港居住的油麻地祥興大廈作出限制與檢測宣告，目標為明日（17日）早上約7時完成行動。同時，病人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

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政府指，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨0時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

翻查資料，國泰航空於上月推出新規例，要求豁免檢疫的機組人員抵港首天至第三天，每日僅可最多離家兩小時進行指定活動，包括購買必需品、進行戶外個人運動或出外求醫等，以及抵步後需完成強制的鼻腔和咽喉合併拭子檢測；同時亦要自行記錄行蹤，及避免團體聚會。混合檢測結果呈陰性者，方可結束「加強版醫學監察」。