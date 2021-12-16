偷貓婦誤導警員尋貓兼叫貓主銷案　官指感情價值不菲囚1月2周

無業婦涉在深水埗一店舖拿走了店東的貓，被捕後又找上貓主要求銷案，被控盜竊及妨礙司法公正罪。她審訊時辯稱見到店貓對她笑及說話，誤以為那是她失掉多年的貓，早前被裁定罪成。案件今（16日）在西九龍法院判刑，裁判官香淑嫻指被告初時妨礙警方尋找店貓，更出言誤導。雖然最後願說出店貓下落，相信貓主必定非常擔心，「情感價值」不菲，判被告囚1個月2星期。



女被告李月霞（49歲，無業），被控於2021年1月16日，在深水埗汝州街偷竊屬於Khanam Meher Nizer的日本短尾貓，並在同月18日遊說事主不再追究盜竊案。

官指案件涉感情價值不菲

香淑嫻裁判官判刑指，被告初時並不肯透露店貓下落，更誤導警員。雖然被告最後有說出店貓的位置，但這全靠警方鍥而不捨地追查。另指店貓的金錢價值不得而知，但想必情感價值不菲，貓主飼養了店貓一段時間，她在不見店貓時「可想而知有幾擔心」。

至於妨礙司法公正罪，香官指盜竊罪原本不算嚴重，但被告事後兩度遊說店主撤控，期間未有施以威嚇及利誘，店主亦不為所動。最後考慮到各項因素，就兩罪判被告囚1個月2星期。

案件編號：WKCC 257/ 2021

警方在被告家中尋回失貓Lily。(詳看下圖)

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↓↓女被告偷貓過程↓↓

