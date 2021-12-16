林日豐造勢大會邀30名校長撐場　稱投票是公民責任老師應言教身教

距離立法會選舉尚有三日，教育界候選人林日豐傍晚舉行競選造勢大會，有約60位業界人士撐場，包括約30位中小學校長、中大心理學講座教授侯傑泰等。

林日豐未有評論投票率對選情影響，但認為社會氣氛不太熾熱，又指投票是公民責任，認為老師應「言教身教」，呼籲前線同工投票。



林日豐（左一)未有評論投票率對選情影響，但認為社會氣氛不太熾熱。（李澤彤攝)

約60人撐場包括中大學者侯傑泰

立法會教育界候選人林日豐傍晚在銅鑼灣街坊福利促進會舉行競選造勢大會。約60位教育界人士出席，當中約30位中小學校長，包括9名「教育專業聯盟」的選委如資助小學校長會名譽主席張勇邦、津貼中學議會前主席潘淑嫻、直資學校議會副主席招祥麒。另外，中大心理學講座教授侯傑泰、家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展、優質教育基金督導委員會委員彭楚夫亦有出席。

侯傑泰發言指，目前社會意見紛亂，認為林日豐具經驗及遠大理想，願意承擔艱難任務，予以全力支持。張勇邦指，林過往一直與小學同行，政綱提及要求政府履行承諾，盡快理順小學校長及副校長薪酬及中層人手架構，相信他當選能協助業界。

過去教育界被誤解 努力被踐踏 籲業界「要企得番起身」

林日豐致辭時提到，參選比當逾20年校長難，但形容路難行，也能夠行。他期望新議會有新的處理方法 ，不只在議事廳議事，也要多與業界溝通。他又指，過去教育界被誤解，努力被踐踏，呼籲業界「要企得番起身」，老師校長秉持專業 。

林日豐表示，參選是希望勝利，未有評論投票率高低對選情影響，但認為社會氣氛不太熾熱，又指投票是公民責任，認為老師應「言教身教」，鼓勵前線同工去投票。

另一教育界候選人文詩詠透過公關向傳媒發稿，預告會有「前教協理事」現身支持拉票活動。被問到曾否尋求前教協理事支持，林日豐稱，只是有老師票，「邊個係嚟自教協唔知。」

其餘四位教育界參選人包括朱國強、丁健華、文詩詠及林泳施。請參閱《香港01》選舉網站。