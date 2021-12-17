新冠肺炎．最新｜增2宗Omicron　兩患者為同航班貨機機組人員

衞生防護中心今日(17日)公佈新增2宗Omicron個案，兩名患者為同一貨機的機組人員，於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，在機場檢測呈陽性，兩人已在肯尼亞接種疫苗，並無病徵，本港已累積11宗Omicron個案。另外，今日新增7宗輸入個案。

今日初步確診少於10宗。



通關｜單親跨境司機盼團聚 女兒扯甩頭髮：媽咪係咪唔要我

【13:51】政府推出多項措施準備落實通關，亦已推出香港健康碼予市民登記，惟通關詳情遲遲未有公布，未知配額如何分布。有跨境女司機一年半未曾歸家，兩名3歳半女兒長時間不見媽媽，情緒困擾，更開始扯頭髮，哭說：「媽咪係咪唔要我哋」，令媽媽期盼盡早免檢通關。



工聯會指出，不少中港家庭在疫情下出現問題，亦有市民希望往內地探病重親人，期望政府可以分一半配額予非商務用途，並以緊急分優次，設立專責部門處理非商務配額申請及審批。

通關｜本料今天公布日期 Omicron添變數 田北辰：正待北京拍板

【13:04】內地與香港通關「如箭在弦」之際，本港昨晚突然傳出一名曾進入社區的貨機機師初步確診，並可能帶有Omicron變種病毒，同時廣州亦有一宗曾居家檢疫的Omicron病例，該病例更疑將病毒傳予同一大廈的老婦。



兩地疫情再現變化，令人關注通關能否繼續推行，曾指政府今天（17日）將公布通關日期的立法會議員田北辰表示，通關安排正待北京拍板，料需中央政府作最後決定。

▼12月16日，國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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36歲國泰機組人員美國返港後疑染Omicron 住所祥興大廈封區檢測

新冠肺炎｜增10宗確診 涉兩名機組人員 Glory Sky貨船累計8確診

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強制檢測｜居梅窩婦抵台北確診 離港前訪IFC agnès b等14處上榜