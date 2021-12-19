新冠肺炎．最新｜增8輸入個案7涉變種病毒　意大利抵港機員確診

衞生防護中心今日（19日）公佈正調8宗輸入個案，沒有新增Omicron個案。新個案中，7宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及5男3女，年齡介乎20至62歲。七人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由當時（抵港當日）為B組指明地區（中風險）的地區抵港。其中，一名十二月十七日從意大利經貨機CP134抵港的46歲男子確診。



社區疫苗接種中心。（資料圖片）

【15:55】衞生防護中心公布正調查八宗新增確診個案，至今本港個案累計12 527宗。新增個案均為輸入個案，當中七宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及五男三女，年齡介乎20至62歲。七人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由當時（抵港當日）為B組指明地區（中風險）的地區抵港。三人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，四人於指定檢疫酒店檢疫期間確診，其餘一人在指定檢疫設施（青衣華逸酒店）檢疫期間確診。

Omicron｜中港同現流入社區個案 許樹昌：穩陣就觀察14日先通關

【12:50】本港現首宗Omicron進入社區個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（19日）在無綫新聞節目《講清講楚》表示，由於病毒有潛伏期，仍然需要觀察14天，確保緊密接觸者以及社區曾接觸的人士中沒有出現新個案；又認為居家檢疫的做法存在隱憂，政府需要設法填補漏洞，若人數不多可考慮派人上門收取樣本。另外，雖然現時本港已收緊入境要求，但許樹昌指，隨著英國陸續出現Omicron個案，若港府將英國加入列表中，由於預計有不少英國留學生會在假期返港，檢疫中心很快會爆滿，故認為政府應著手安排檢疫酒店，專門接待從Omicron高危地區的返港的人士。

Omicron｜消息：疫苗接種中心1月起回復每周七日朝8晚8運作

【11:28】新冠病毒Omicron變種病毒株殺入社區，政府早前公布計畫明年初起，擴大復必泰疫苗第三劑接種安排，衞生署轄下的科學委員會下周會開會商討安排。



目前有約300萬市民已接種復必泰，消息指，政府考慮到大批市民明年或需「加針」，將由明年1月起，延長疫苗接種中心服務時間，每周七日「朝八晚八」運作，即回復原來安排。

【00:00】變種病毒Omicron疫情肆虐全球，食物及衞生局今日（18日）宣布，將新西蘭、卡塔爾、埃及和摩洛哥，「升級」為高風險的A組指明地區，下周二（21日）生效，當日起計，21天內曾逗留該四國的非香港居民不准入境。

至於從有關地區返港的市民，則必須完成接種疫苗，並持認可疫苗接種紀錄才可登機回港，他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，期間接受6次檢測，並在抵港第26日接受強制檢測。

▼涉國泰機師強制檢測公告▼



▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



+ 5

+ 8

昨日總覽：新冠肺炎．12.18｜首宗Omicron患者曾入社區 國泰機師證染病毒

通關｜等恩恤見婆婆最後一面等到已出殯 孫女盼盡快可北上拜祭

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 兩長者接種三劑疫苗仍染疫 惟無病徵

Omicron｜36歲國泰機師確認「中招」 成本港首宗流入社區個案

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



+ 5

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



+ 12

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

