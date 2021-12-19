新冠肺炎．最新｜首宗Omicron患者入社區　新西蘭升為高風險地區

衞生防護中心昨日（18日）公佈新增3宗Omicron個案，包括本周一抵港36歲國泰航空貨機機師（個案編號：12513），他返港後進入社區，返回油麻地住所，並曾到訪區內的食肆、商店及進行病毒檢測。另外兩名Omicron患者在機場檢測呈陽性已入院，未有進入社區。本港已累積14宗Omicron個案。

衞生防護中心已安排該名國泰機師約10名密切接觸者，和約10名密切接觸者的家居接觸者往檢疫中心進行隔離，暫沒有錄得相關確診個案。

另外，本港昨日新增5宗輸入個案，初步確診則少於10宗。



【00:00】變種病毒Omicron疫情肆虐全球，食物及衞生局今日（18日）宣布，將新西蘭、卡塔爾、埃及和摩洛哥，「升級」為高風險的A組指明地區，下周二（21日）生效，當日起計，21天內曾逗留該四國的非香港居民不准入境。

至於從有關地區返港的市民，則必須完成接種疫苗，並持認可疫苗接種紀錄才可登機回港，他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，期間接受6次檢測，並在抵港第26日接受強制檢測。

▼涉國泰機師強制檢測公告▼



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