立法會選舉｜免費搭港鐵銅鑼灣站現人潮　個別出入口只可出站

今日（19日）立法會選舉投票日，港鐵、巴士等多間交通營辦商免費提供服務服務。《香港01》記者早上到彩虹站一帶視察，有負責統計巴士客量的職員表示，今日與平日星期日乘客量相若，每班約10至20多人上車，人數比夏天略少。有打算到西貢的市民更說：「1號A小巴快啲」，故沒有特別留意免費乘搭巴士的資訊。

不過，上午11時半左右，銅鑼灣站開始出現人流，港鐵公布，銅鑼灣站現正實施客流管理措施，當中往記利佐治街的E出口，現時只供乘客出站。



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往西貢巴士人流不算多 站頭職員：同平時星期日差唔多

記者今日早上在彩虹站逗留30多分鐘時間觀察，發現排隊乘搭92R、96系列巴士前往西貢的市民人數不多，與平日相若，乘客上車後仍有座位。至於前往西貢碼頭的小巴1A，則有不少市民選搭，小巴甫到站上客已立即滿座。

有負責統計巴士上客量的職員表示，今日與平日星期天乘搭量相若，每次上車人數約10至20多人，人數比夏天略少。

往西貢郊遊市民寧願畀錢：搭小巴快啲

有排隊坐小巴的市民指「1A小巴快啲」，並沒有特別留意免費乘搭巴士的資訊。Joe與阿榮結伴，表示指自己因要趕往西貢上班，小巴最快可以15分鐘到達，但是巴士可能要起碼40多分鐘。

一直排在巴士隊頭的陳小姐在等巴士往西貢行山，她指知道今日有免費乘巴士優惠。期間雖持續有同樣路線的92號巴士出現，她指，92R號巴士比較能直達，所以要等多會兒也不要緊。被問到今天投票了嗎，她笑笑說可否不回應。