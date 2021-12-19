立會選舉｜港島東潘焯鴻:不機械告急但催票　若投票率不足45%或輸

立法會選舉今天（19日）舉行，港島東候選人潘焯鴻下午會見傳媒，稱暫時不會「告急」，亦認為不應「機械式告急」。他解釋，不少街坊對建制派「告急」感到反感，故他只會催票。

潘焯鴻估計，若最終投票率不足45%，他或有機會落敗，呼籲大家珍惜是次投票機會。



港島東候選人潘焯鴻表示，暫時不會「告急」，呼籲大家要珍惜今次投票的機會。（何柏佳攝）

潘焯鴻表示，今早建制陣營似乎較優勝，估計若投票率達35%以上，他便有機會勝出，但若以全日估算，倘今晚10時半完結投票時，投票率不足45%，他或有機會落敗。

不少候選人由早上開始「告急」，潘焯鴻說，最新投票率稍跌，但考慮到不少街坊對建制派「告急」感到反感，故暫時不「告急」、只催票，強調仍保持信心，並呼籲市民（包括非建制選民）珍惜是次投票機會，否則未來四年立法會任期內，香港市民將「No Say」。

潘焯鴻早前舉行造勢大會時，民主黨副主席梁翊婷曾上前與他握手。被問及今日會否有民主派人士為他站台？潘稱不想讓部份政黨誤會，故無特別安排他們協助宣傳。

立法會今年9月15日恢復二讀及三讀《追加撥款（2020-2021年度）條例草案》，無議員發言下，草案僅用約3分鐘就獲通過，將從政府一般收入追加撥款1730億元。潘焯鴻今日重提此事，指香港現時財政儲備只剩約9000億元，上述申請已佔財政儲備19%，而同區候選人吳秋北在選舉論壇中未能回應有關撥款的細節。

除了潘焯鴻外，港島東候選人包括吳秋北、梁熙、廖添誠。詳情可參考《香港01》選舉網站。