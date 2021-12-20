校園天地｜專心致志學感恩　與日俱進展溫文　見證震夏孩正向成長

近年，明愛元朗陳震夏中學積極推動正向教育，希望藉此引導學生反思生命意義，建構正向品格，感受幸福快樂。歐陽麗琼校長認為：「幸福感對孩子很重要，因為有了它，他們才能相信自我、肯定自我、愛惜自我。因此，我校透過推動正向教育，讓孩子學會感恩戴德，理順與他人的關係，進而懂得凡事以正面角度思考。」



學生與師長於校內共同推廣感恩文化。（明愛元朗陳震夏中學提供)

在校長的帶領下，學校引入了不同正向教育活動，營造校園「知福惜福」的感恩文化。其中，中一級全體學生需在九月至十一月參與一連六堂的正向教育課程。在課程裡，老師透過各類活動，引導學生理解感恩的價值。同時，老師引領學生深入反思與身邊人事的關係，教導他們運用正向溝通模式，營造家庭正向氛圍。中一級學生鍾思誠在課程後，有以下省思：「學會感恩的人是有福的，因為它能令我們珍惜所有，並視一切困難為成長的動力，而非擊倒我們的深淵。」

其後，全體中一級學生參與大型壁畫創作活動，體驗「世上無難事，只怕有心人」的道理。起初，學生擔憂能否共同繪製並拼湊這幅大型壁畫。可是在老師逐步引領下，他們繪畫草圖、分配任務、填上顏色、合併壁畫，最終完成創舉。中一級學生廖海鋒憶述：「這次活動雖然艱鉅，可是在眾志成城下，大家各盡其能，各司其職，化『不可能』為『可能』。」老師均一致讚賞同學認真參與的表現。

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接著，學校舉辦感恩活動日，以引導學生深思感恩的真諦。其中，「人生價值遊戲」最受學生喜愛。活動要求學生以猜拳方式（輸家需給贏家一張價值卡），思考自己對人生不同部分的優次排序，如愛情、友誼、家庭、夢想、財富等。從中，學生不但可以深入認識自我價值觀，而且更可以反思人生的終極意義。中一級學生溫少欣笑言：「經過這次活動，我才驚覺我最重視的是家人！」

為讓家長了解子女的學習成果，學校於十二月上旬舉行「家長交流大會」，並邀請正向教育學院創辦人鍾明崇先生主持講座，引導家長和學生加深彼此認識。學校亦設計交換家書活動。子女先把寫好的家書交給父母閱讀，其後父母再書寫一篇覆函給子女。當天場面溫馨，氣氛和樂。歐陽麗琼校長寄語孩子：「希望孩子能把感恩的種子植根於心，在萌芽結果之時轉化為生命力，並茁壯成長。」

（內容由明愛元朗陳震夏中學提供）

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