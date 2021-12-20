新冠肺炎．最新｜再有港人入境後驗出染疫　潛伏期曾到訪地方強檢

衞生防護中心周日（19日）公佈正調8宗輸入個案，另再有2宗初步確診輸入個案，於潛伏期間曾在本港多個地方逗留，10多個處所列入強制檢測公告。

另外，政府公布將於12月22日凌晨零時起，指明巴勒斯坦和烏克蘭為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。



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強制檢測｜兩港人回港初確診 潛伏期到訪地方上榜 包括馬會會所

【01:20】政府周日（19日）晚上公布強制檢測，新增13處場所上榜，包括沙田馬會會所二樓的銀袋咖啡室、三樓的凱旋廳、旺角郎豪坊的美食廣場等。衞生防護中心回覆表示，正調查兩宗初步確診個案，他們潛伏期都在港逗留，返港後病毒檢測驗出陽性，暫列輸入個案。

其中一名男子居於青衣藍澄灣1座，從波蘭及德國於12月18日返港；另一人為54歲女子，居於大埔太湖山莊18A座，她在12月16日離港往美國，同月19日就回到香港。二人均曾接種兩劑新冠疫苗。

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