新冠肺炎．最新｜明年農曆年煙花匯演取消　連續3年初二冇煙花

康文署宣布，因應疫情最新情況，明年農曆新年煙花匯演將會取消，為連續第3年港人過沒煙花的農曆年。

食物及衞生局今日（20日）宣布，由於大埔太和體育館社區檢測中心正進行與懷疑被爆竊有關的調查，故現時暫停服務。需要進行2019冠狀病毒病核酸檢測的市民可前往其他社區檢測中心或流動採樣站接受檢測。

食衞局稱，今早接獲通知，大埔太和體育館社區檢測中心懷疑昨日（19日）晚上發生爆竊事件，警方現正進行調查。事件中有檢測相關的物資被盜，當中包括登記時所用的電腦。食衞局發言人強調，失竊電腦用作網絡存取資料，一般情况下無須儲存任何個人資料，亦設有保安措施，防範未經授權人士開啓電腦或連接相關網絡下載資料。



▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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通關︱澳門公布與香港通關三要求 需網上報名先取得名額

【10:55】本港與內地免檢疫通關料將實行，澳門社會文化司司長歐陽瑜今日（20日）表示，中港通關後，澳門也會與香港放寬通關，但須符合三個條件，包括接種兩劑疫苗已滿14日、核酸檢測呈陰性，以及透過先到先得取得名額；一旦出現高風險地區將會熔斷。

被問及港澳放寬通關限制日程時，歐陽瑜透露當內地與香港放寬通關，澳門同時有望與香港通關。（資料圖片）

▼12月20日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜兩港人回港初確診 潛伏期到訪地方上榜 包括馬會會所

【01:20】政府周日（19日）晚上公布強制檢測，新增13處場所上榜，包括沙田馬會會所二樓的銀袋咖啡室、三樓的凱旋廳、旺角郎豪坊的美食廣場等。衞生防護中心回覆表示，正調查兩宗初步確診個案，他們潛伏期都在港逗留，返港後病毒檢測驗出陽性，暫列輸入個案。

其中一名男子居於青衣藍澄灣1座，從波蘭及德國於12月18日返港；另一人為54歲女子，居於大埔太湖山莊18A座，她在12月16日離港往美國，同月19日就回到香港。二人均曾接種兩劑新冠疫苗。

昨日總覽：新冠肺炎．12.19｜Omicron流入社區 專家倡觀察14日才通關

新冠肺炎｜增8輸入個案 意大利抵港機員、印度男外傭帶變種病毒

Omicron｜中港同現流入社區個案 許樹昌：穩陣就觀察14日先通關

Omicron｜消息：疫苗接種中心1月起回復每周七日朝8晚8運作

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

