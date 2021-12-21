新冠肺炎．最新｜公務員明年2月中起必須持針紙才可進入辦公地方

政府今日(21日)宣布，由12月28二日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排；並將會於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員，均需出示新冠疫苗接種證明。



衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利抵港的機組人員，有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。今日初步確診少於10宗。



Omicron︱增8宗輸入 7人帶N501Y 2名英國患者已打三針仍感染

【16:07】衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，未知是否屬Omicron，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利、英國及阿聯酋抵港的機組人員，亦有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。另外，一名54歲女子(個案12541)12月16日離港到美國，4天後返港在機場檢測結果由陰轉陽，沒有病徵，入院檢測Ct值少於30，即病毒量較高，患者在港潛伏期曾到訪及居住地點均要納入強檢。今日初步確診個案少於10宗。

安心出行｜馬會捐2萬部智能手機予長者 包1年上網 首批聖誕前派

【10:33】香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，由馬會聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務予約20,000名基層長者。計劃同時會為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法。

受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機及經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。

Omicron︱潛伏期約為3天 何栢良：登機前核酸檢測應收緊至24小時

【10:28】本港的新冠肺炎Omicron個案持續增加，港府昨晚公布多項收緊措施，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（21日）在電台節目表示，港府在昨天才宣布將英國升級為「加強監測A組地區」是「比較遲」，對香港帶來一定風險。他稱，Omicron變種病毒的潛伏期約為2至3天，因此安排這類入境者首四天到竹篙灣檢疫，相信日後有大概一半的Omicron個案能在首四天找出。不過，他認為登機前核酸檢測時限定於48小時內仍可能會走漏個案，建議收緊至24小時內。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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【23:41】本港新冠疫情反覆，食物及衞生局周一（20日）晚宣布，因應2宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共5個地點被納入強檢公告。當中4個位於元朗，包括金碧花園、吟鐵板燒日本料理和酒、一杯鐵板燒居酒屋、潮興牛腩；另一個為機場玉衡堂商務貴賓室。



熱帶氣旋雷伊將至，食衞局亦提醒，若在規定強檢期間的任何時間，3號或以上風球生效，檢測期限將會延長1日。 而3號風球生效期間，室外的流動採樣站將會關閉。

▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.20｜政府收緊外防輸入措施 英返港須竹篙灣檢疫4天

Omicron｜加強監測A區返港住竹篙灣縮至4日 英返港安排睇齊南非

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新冠肺炎｜太和體育館社區檢測中心登記用電腦被盜 服務暫停

新冠肺炎｜何栢良指機員免檢如炸彈 倡推疫苗護照：長痛不如短痛

通關︱澳門公布與香港通關三要求 需網上報名先取得名額

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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

