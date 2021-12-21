新冠肺炎．最新｜再增8宗Omicron輸入確診個案　累計27宗

政府今日(21日)宣布，由12月28二日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排；並將會於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員，均需出示新冠疫苗接種證明。



衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利抵港的機組人員，有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。今日初步確診少於10宗。另外，因應有關地方爆發Omicron，港府將於平安夜凌晨零時起，將阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬為A組指明地區。



青山醫院發言人表示，該院成人精神科一名護士昨日（20日）從英國返港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈初步陽性，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。而該員工離開香港前曾於十一月二十九及三十日上班，主要從事病房管理工作及曾於十一月三十日出席一個跨病房的工作會議，並沒有參與病人臨床護理工作，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性。，而該病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。



【19:54】生署衞生防護中心公布，8宗早前確診的輸入個案（個案編號：12529、12530、12531、12532、12533、12534、12535及12536）的流行病學調查進展，確認八宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，香港至今共錄得27宗涉及Omicron的個案。

該八宗個案涉及六男兩女，年齡介乎20至68歲。兩人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，五人於檢疫期間確診，其餘一人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性。

【18:53】政府公布於十二月二十四日凌晨零時起，指明阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬為A組指明地區，於21天內曾逗留有關地方的非香港居民不准入境，香港居民亦必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

新冠肺炎｜青山醫院護士英國回港初確診 同院25名員工檢測暫陰性

【18:37】青山醫院公布，一名成人精神科護士昨日（20日）從英國返港時，於機場採樣檢測結果呈初步陽性，現已入院接受隔離治療，情況穩定。醫院指，該名員工離港前曾於11月29日及30日上班，以及於11月30日出席跨病房的工作會議，並無參與病人臨床護理工作；由於該名員工及其他員工上班期間全程佩戴外科口罩，無人被列為密切接觸者。但為審慎起見，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性，涉事的病房亦已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。

Omicron︱增8宗輸入 7人帶N501Y 2名英國患者已打三針仍感染

【16:07】衞生防護中心今日(21日)公佈新增8宗輸入個案，7人帶N501Y變種病毒，未知是否屬Omicron，餘下1人帶L452R，當中一人是奧地利、英國及阿聯酋抵港的機組人員，亦有兩名英國抵港患者已打三針仍中招。另外，一名54歲女子(個案12541)12月16日離港到美國，4天後返港在機場檢測結果由陰轉陽，沒有病徵，入院檢測Ct值少於30，即病毒量較高，患者在港潛伏期曾到訪及居住地點均要納入強檢。今日初步確診個案少於10宗。

安心出行｜馬會捐2萬部智能手機予長者 包1年上網 首批聖誕前派

【10:33】香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，由馬會聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務予約20,000名基層長者。計劃同時會為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法。

受助者參加計劃費用全免，合資格長者在進行審批時必須正接受社署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機及經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。

Omicron︱潛伏期約為3天 何栢良：登機前核酸檢測應收緊至24小時

【10:28】本港的新冠肺炎Omicron個案持續增加，港府昨晚公布多項收緊措施，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（21日）在電台節目表示，港府在昨天才宣布將英國升級為「加強監測A組地區」是「比較遲」，對香港帶來一定風險。他稱，Omicron變種病毒的潛伏期約為2至3天，因此安排這類入境者首四天到竹篙灣檢疫，相信日後有大概一半的Omicron個案能在首四天找出。不過，他認為登機前核酸檢測時限定於48小時內仍可能會走漏個案，建議收緊至24小時內。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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【23:41】本港新冠疫情反覆，食物及衞生局周一（20日）晚宣布，因應2宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共5個地點被納入強檢公告。當中4個位於元朗，包括金碧花園、吟鐵板燒日本料理和酒、一杯鐵板燒居酒屋、潮興牛腩；另一個為機場玉衡堂商務貴賓室。



熱帶氣旋雷伊將至，食衞局亦提醒，若在規定強檢期間的任何時間，3號或以上風球生效，檢測期限將會延長1日。 而3號風球生效期間，室外的流動採樣站將會關閉。

▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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