新冠肺炎．最新｜政府再收緊外防輸入　英國抵港今起須竹篙灣檢疫

衞生防護中心公布昨日（20日）新增7宗確診個案，全為輸入個案，當中6宗涉變種病毒，至今本港個案累計12,534宗。同時，12月18及19日公布的5宗輸入個案，經化驗後確認為Omicron病毒感染，涉四女一男，年齡介乎26至77歲，令本港累計Omicron個案增至19宗。



另外，政府昨日（20日）公布，鑑於Omicron變種病毒急速惡化，將收緊一系列措施加強「外防輸入」，包括︰收緊航班「熔斷機制」、縮短所有來港人士登機前須出示的核酸檢測的採樣時限、曾於21日內於「加強監測A組地區」逗留者的強檢安排。英國今起被納入「加強監測A組地區」，抵港人士首4日須入住竹篙灣進行隔離檢疫。



【23:41】本港新冠疫情反覆，食物及衞生局周一（20日）晚宣布，因應2宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共5個地點被納入強檢公告。當中4個位於元朗，包括金碧花園、吟鐵板燒日本料理和酒、一杯鐵板燒居酒屋、潮興牛腩；另一個為機場玉衡堂商務貴賓室。



熱帶氣旋雷伊將至，食衞局亦提醒，若在規定強檢期間的任何時間，3號或以上風球生效，檢測期限將會延長1日。 而3號風球生效期間，室外的流動採樣站將會關閉。

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