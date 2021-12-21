新冠疫苗｜公務員2月中起入辦公處所需針紙　無交待未打針怎處理

政府今日（21日）宣布，由12月28日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，未打針需每三日自費檢測；並將會於2022年2月中起，在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員均需出示新冠疫苗接種證明，有醫生紙證明不宜接種疫苗可獲發「特別通行證」。當局表示，約96%政府僱員已接種第一劑疫苗，未有公布如何處理未打針又無醫生紙的員工。



新一屆立法會必須集中處理公務員質素的問題。（梁鵬威攝）

未打針員工下周二起改三日一測

政府公布，在收緊安排下，仍未接種第一劑新冠疫苗的政府僱員的檢測要求，將由現時每一星期檢測一次，收緊為每三日一次，即由12月28日（下周二）起所進行的核酸檢測，其結果有效期只為三日。一如現時安排，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。以每月要檢測8次計，每月需自費1,920元。

持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，有關的決策局／部門會繼續盡量讓這些政府僱員，在不影響運作的情況下，每三日到社區檢測中心進行核酸檢測，亦會繼續以發還費用的方式，全數資助他們的檢測費用。其他仍未接種第一劑疫苗的政府僱員，必須在工作時間以外自費每三日進行檢測。

換言之，由2022年1月3日起，所有未接種第一劑疫苗的政府僱員均須接受每三日一檢。公務員事務局已就上述收緊安排向部門首長發出指引，各部門會向員工公布相關安排。公務員事務局解釋，在12月28日之前的檢測，有效期為七日，故此他們由1月3日才受三日一檢限制。

有紙生紙員工可獲發「特別通行證」方便出入

此外，政府將於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」。屆時，除持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員均須出示疫苗接種證明。決策局及部門會另行向經醫生證明健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員發出特別通行證，供進入政府大樓及辦公處所之用。

在推行「疫苗氣泡」後，現行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」流動應用程式的要求仍然會維持，即除獲豁免人士外，所有政府僱員和市民均仍然須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入有關處所。

根據立法會文件，「政府僱員」包括公務員、非公務員合約僱員及退休後服務合約僱員，外判員工則不包括在內。

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政府發言人：無健康理由而拒絕接種是極不負責任

政府發言人說，自疫苗接種計劃開始至今，政府多番強調，作為抗疫隊伍中重要一環和公共服務提供者，政府僱員接種疫苗責無旁貸，「因此無充分健康理由而拒絕接種疫苗將會提高辦公處所的感染風險，如出現確診個案，除了因為須暫停該辦公處所的運作而影響公共服務外，更有機會危及身邊的同事和接觸到的市民，是極不負責任的表現。」所以政府決定在政府大樓及辦公處所推行「疫苗氣泡」，「以鞏固防疫屏障，減低變異病毒株擴散的風險，保障員工和市民的健康。」

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約96%政府僱員已接種第一劑疫苗

當局表示，推行疫苗氣泡後，政府將有空間放寬健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員的定期檢測安排，現正研究有關執行細節，包括實施日期和豁免安排等，並會適時向員工公布詳情，目前約96%的政府僱員已接種第一劑疫苗，因此強烈呼籲仍未接種的員工盡快接種疫苗，並會繼續推行現時便利政府僱員接種疫苗的措施，包括容許僱員在上班時間接種疫苗、體恤處理在接種後出現反應時的病假或假期申請等。