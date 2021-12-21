家長涉襲擊小學校長　校長否對被告存偏見　自覺工作非常稱職

屯門路德會增城兆霖學校校長許詩禮，疑與家教會的成員衝突，一名家教會成員涉推撞校長被控普通襲擊罪，案件今（21日）在屯門法院開審。許校長供稱，當日與教育局學校發展主任交談期間，被告突衝向她並撞到她的右臂，令她後退和受驚，她事後報警驗傷，證實右手「紅咗」。惟辯方指因被告經常就學校問題作投訴，對被告已有偏見，許當日欲帶教育局的主任到別處面談，是怕被告會在教育局的人面前指出學校管理的不善，許否認並自言是非常稱職的校長。



被告林靜霞（39歲），被控於2021年6月1日，在屯門蝴蝶邨，香港路德會增城兆霖學校外，襲擊女子許詩禮。

同事指有區議員到訪

許詩禮供稱，她於2020年出任涉案小學的校長，案發當天的下午12時45分，有同事通知其有區議員來訪，許之後發現所謂的區議員，原來是教育局學校發展主任楊永豪，旁邊還有時任家教會主席陳靜怡及委員兼被告林靜霞。

許認為學校的放學方法無大問題

許稱當時感到很奇怪，並謂：「佢哋3個人唔應該一齊。」許稱她走到楊面前詢問時，楊稱是學校高級發展主任鄭漢輝叫他過來，目的是來看看學校的放學方法。許解釋，因之前有家長投訴學校的放學方法有問題，但許認為：「主要都係無咩大問題。」

指被告突衝前撞其右前臂

許稱她與楊交談期間，被告突然衝至她和楊中間，許稱：「佢（被告）用好快速嘅速度衝埋嚟推我。」指被告撞向她的右手上臂及前臂令她退後，許直言當時感到「好驚」。之後，她與楊一同去到會議室繼續商討，時任助理校長孫福進亦有陪同，但被告與陳一直尾隨他們，被告更在會議室門外用暴力方式敲打大門，並大叫：「出嚟啊！出嚟啊！」過程持續約半分鐘。

報警驗傷指其右手紅咗

許指被告與陳之後一直在會議室外的沙發等候，她感到十分惶恐，遂聯絡校務署找人前來看著被告及陳。約40分鐘後，她覺「風聲無咁緊」，才與孫一同護送楊離開。許於下午2時許到警署報案，並到醫院驗傷，醫生僅指其右手「紅咗」。

辯方指校內現離職潮並與許的管理有關

辯方盤問時指許與家教會委員關係不好，許上任後出現教職員辭職潮，並稱這與許管理學校的方法有關，許否認其說法。律師續問，為何許與楊到會議室傾談時，許特意要孫陪同，許解釋她當時感到很害怕，因為被告經常恐嚇她，又指被告經常在學校舉中指及講粗口，又在網上、媒體大量抹黑學校，令到學校上上下下都好驚，她指被告更曾向其同事提及「想我（許）死」。

許自言是非常稱職校長

辯方另質疑，許有一刻差點跌倒，被告遂上前想攙扶，卻遭許拒絕，許不同意。辯方續指，許當日未有即時報警是因為她其實「無驚過」，而被告敲門只是想參與討論，許稱：「肯定不同意。」辯方又稱，許因被告經常作出投訴，對被告有偏見，且許當日急於拉走楊，亦是因為害怕被告會指出許管理學校不善的地方，許再次否認，並自言是「非常稱職的校長」。

案件編號：TMCC1584/2021