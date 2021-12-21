王力宏李靚蕾離緍｜精神科醫生：男要性、女要愛　得不到易婚外情

台灣藝人王力宏被爆婚外情，兩岸三地熱議。性治療師及兩性關係輔導員何慕詩分析指，婚外情之所以發生，是由於不少人當與伴侶出現問題時，都傾向以逃避的方式應對，多於真正解決問題，「解決問題係難，逃避係容易」；而伴隨着科技發展，部分人在情感或性方面遇上問題時，更容易以其他方式尋找所需。



王力宏亦有被指性上癮。何謂性上癮？精神科醫生歐陽國樑解釋，若患者「淨係做呢樣嘢乜都做唔到」，導致影響日常生活，以及沒有性行為時會感到強烈不安、愈做愈多，甚至影響人際關係和情緒，便是性上癮徵兆。



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性治療師：不少婚外情皆因遇問題即傾向逃避

性治療師及兩性關係輔導員何慕詩分析指，婚外情之所以發生，是由於不少人當與伴侶出現問題時，都傾向以逃避的方式應對，多於真正解決問題，「解決問題係難，逃避係容易」；而伴隨着科技發展，部分人在情感或性方面遇上問題時，更容易以其他方式尋找所需，較少願意花心機解決與伴侶日積月累的誤解及問題，變相出現婚外情。

何慕詩又表示，當婚姻出現問題時，不少人都會遺忘跟另一半曾經快樂過的時光，建議雙方退後一步看清問題，「當伴侶嘅需要係自己嘅需要，先會明白對方需要啲咩；睇自己細少少，對方大少少，唔會咁自我中心，先會想解決問題。」

精神科醫生：當感情缺裂只會講對自己有利說話

精神科醫生歐陽國樑亦指，婚外情很多事是本身婚姻出現問題，大多數男方較為着重性需要，女方則追求愛的感覺，若得不到就會更易現婚外情，「當感情缺裂同對立時，只會講對自己有利嘅說話」，思維一定係對方錯，但事實上遇問題時「其實最忌係搵屬邊個嘅責任」，否則難以解決問題。

性治療師及兩性關係輔導員分析指，婚外情之所以發生，是由於不少人當與伴侶出現問題時，都傾向以逃避的方式應對，多於真正解決問題。（資料圖片）

疫下被逼相隔異地造成婚外情危機

在疫情之下，不少人被逼與另一半分隔異地。何慕詩直言，伴侶長期分隔兩地，會容易造成婚外情的危機，「需要嘅時候對方唔喺身邊，時差唔能夠維繫，需要支持個刻拎唔到」，不少人可能因為伴侶不在身旁，「偷偷做咗以為唔知。」她認為要維繫雙方的感情，彼此都需要更大信念，「憑大家顆真心，對對方夠愛同尊重」，「花咁多心血建立關係，因為一時需要破壞值唔值得，博唔博得過呢？」如果做之前「停一停、諗一諗」相信不少的問題都可以解決。

精神科醫生歐陽國樑指，婚外情很多事是本身婚姻出現問題，(資料圖片)

性行為影響人際關係和情緒屬性上癮徵兆

王力宏被前妻指有「性成癮」的問題。至於何謂性上癮，歐陽國樑解釋，若患者「淨係做呢樣嘢乜都做唔到」，導致影響日常生活，以及沒有性行為時會感到強烈不安、愈做愈多，甚至影響人際關係和情緒，便是性上癮徵兆。

何慕詩就指，病徵一般難以概括定義，部分人可能會以性上癮作婚外情的辯解。她就認為作為成年人有一定的節制能力，但若當時人對行為感到享受、放任不去尋求協助，則「難以說服人要體諒」。她分享曾經有個案因為沉溺自慰，以色情資訊滿足需要，甚至用公司電腦上色情網站、到廁所解決性需要，最終因為色情網站導致電腦中毒，被公司解僱。除了影響工作，過度沉溺自慰亦令他在精神、健康上出現問題，甚至與伴侶出現性生活危機。

何慕詩指，該個案因為慣性自瀆，與太太行房時表現大不如前，影響夫妻之間的相處和親密度，「越來越覺得無趣，就用自慰解決，造成惡性循環。」雖然個案一開始看似少問題，但若不懂自控，最後可能會造成大影響。

應了解背後成因 身邊人可多表達愛和關心

至於性上癮的個案在香港又是否普遍呢？何慕詩就指，性上癮在本港屬於普遍情況，患者會因為不同的理由去追尋快感，此時需要由專業人士為其分析行為背後的主因，引導他以正面的行為去填補所需的滿足感。她續說，成因可能是因為小時候得不到家人的關注，渴望愛和關心，將這種需要誤當是性上面的需要，故不停尋找性伴侶。她建議，若身邊人有性上癮的病徵，作為另一半，應該思考自己是否未有足夠表達對他的關心和愛，以及了解伴侶真正的需要。