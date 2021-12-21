冬至｜北河同行明哥過節派飯加餸　獨居長者：好耶　有雞肶食！

今日（21日）是冬至，不少人會與家人相聚過節，但對獨居長者而言，物價上升，做冬亦未必可「食餐好」。北河同行每逢周二、四及六都會向獨居長者派飯，而今日撞正星期二冬至，就每個飯盒加隻雞肶加餸，負責人「明哥」陳灼明說：「始終中國人都係過時過節劏雞有雞肶食，大家開心啲。」



明哥：中國人都係過年過節劏雞有雞肶食

北河同行每逢周二、四、六下午2時至7時都會向已登記獨居長者、無家者派飯，而今日是星期二撞正冬至，故準備的420個飯盒亦因此加餸，將其中一餸改為雞肶。負責人明哥表示，希望老人家冬至「食好啲」，「始終中國人都係過年過節劏雞有雞肶食，大家開心啲。」明哥又表示，一個飯盒老人家未必食得晒，「有啲分開兩餐食都有。」

對於加餸，有老人都感到十分開心。鄧婆婆對於過節有雞肶感到十分窩心，「哎，好耶，有雞肶食！」她指平時過時過節都會加餸，「明哥好好，對我哋老人家無微不至。」

明哥亦表示，派飯有受到肺炎疫情的影響，「唯有轉下模式囉」，明哥指原本派飯時間是5時到7時，但疫情下有限聚令，亦不想老人家排隊，所以轉為2點到7點老人家可以隨時來拎取飯盒，「畀時間佢哋慢慢拎，唔好咁多人嚟排隊。」

獲派福袋 長者：梗係開心啦

除了飯盒加餸外，北河同行與贊助機構7-11亦準備了冬至福袋給長者朋友，明哥更表示福袋重3公斤，明哥指相當豐富，「有油、有餅乾、有茶葉，都有五六樣嘢。」行動不便的梁婆婆收到冬至禮物後表示「梗係開心啦」，「逢禮拜二都有飯攞，有生果攞，今日特別多嘢，」她表示自己行動不便，但可從北河同行取得食物及日用品，很方便。

近日天氣轉涼，除了食物外，明哥亦為獨居長者準備了口罩及手襪，以助抵禦近日轉涼的天氣；明哥又表示，不時都會收到一些衣物的捐贈，都會派發給老友記。到場拎取飯盒的李先生表示，身上穿着的冷帽及冷衫就是明哥派給他，穿上身亦特別溫暖。

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