新冠肺炎．最新｜初確診少於10宗　當局考慮須打疫苗才准入食肆

本港昨日新增8宗新冠肺炎輸入確診個案，累計12,542宗；昨另有8名患者驗出帶變異病毒株Omicron，累計增至27宗。青山醫院成人精神科一名護士周一（20日）從英國返港時在機場檢測結果呈初步陽性，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工檢測，全部結果為陰性，該病房已暫停接收新症。昨日初步確診少於10宗。



今晚午夜到期的4人限聚令、食肆限桌令及口罩令等社交距離措施，將一律延長兩周至明年1 月5日。政府積極擴展「疫苗氣泡」以促進通關，除了政府僱員明年2月中起必須持針紙進入工作處所外，並預告將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所，即日後進入食肆都必須已打針，當局未有表明何時實施。



▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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【00:01】中港兩地通關在即，香港健康碼早前開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試登入系統轉換綠碼。惟當時記者實測整個申請流程，連同於「安心出行」上傳記錄，合共需14個步驟，包括須兩次接收手機短訊驗證碼，才可成功轉換成綠碼。



惟政府於本周二（21 日）推出「安心出行」3.0.1版本，並簡化轉碼流程，共縮短4個最繁複的步驟。市民上傳出行紀錄後，可直接轉到港康碼網頁繼續轉碼，無須再重新登入及接收手機短訊驗證碼。記者實測10個步驟便完成申請，需時僅花1至2分鐘，相比更新前快約一半時間。

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昨日總覽：新冠肺炎．12.21｜Omicron個案增至27宗 公務員明年返工需打疫苗

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▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

