新冠肺炎．最新｜增7宗Omicron　2人英國抵港確診金碧花園3座強檢

本港今日(22日)增7宗Omicron個案，以及7宗輸入個案，當中一名61歲男病人和一名58歲女病人，居於元朗金碧花園3座，英國抵港在機場檢測呈陽性，因離港不足21日，潛伏期內居所及所到地點需強檢。本港已累積34宗Omicron。



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【17:31】衞生防護中心公布，截至十二月二十二日零時零分，中心正調查七宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計12549宗。此外，中心匯報十二月二十日及十二月二十一日公布七宗輸入個案（12537、12540、12541、12542、12543、12544及12545）的調查進展，涉及六男一女，年齡介乎29至61歲。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認七宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。四宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，三宗在檢疫期間確診。

新冠疫苗｜中大要求職員下月10日前打針或定期檢測 否則禁入校園

【16:45】政府催谷疫苗氣泡鼓勵打針，中文大學近日亦向教職員發電郵指，由2022年1月10日起，假如教職員無法提交新冠疫苗接種證明，或檢測證明，其「中大通（CU Link）將無法使用，換言之即不能進入校園，或使用部份設施，而且更要放年假或無薪假，當中合約期滿者亦不會獲續約。

新冠疫苗｜清潔工針後中風被評與疫苗無關 兩次索取報告解釋不果

【14:43】政府推疫苗氣泡催谷打針，又成立疫苗保障基金，為打針後出現嚴重異常事件的市民提供支援，惟有輕微高血壓的65歲清潔工，8月中接種科興疫苗後一星期中風，導致半身癱瘓及失工作能力，事發後多次查詢才獲悉個案被專家委員會評為與疫苗無關，疫苗保障基金亦拒絕批出賠償。民主黨成員袁海文曾協助她兩次向政府索取評估的詳細資料，但都未獲回覆評估的程序及理據。



袁海文認為，市民相信政府去接種疫苗，但出現問題後卻求助無門，批評政府連通知異常事件評估的結果亦欠奉。

何栢良倡600萬人打兩針放寬防疫措施 推長者免費乘車、減稅谷針

【11:53】政府計劃擴大疫苗氣泡以提高接種率，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議，政府在600萬人已打兩針時放寬防疫措施，之後每增50萬人打針再進一步放寬。他提到日前免費搭車受市民歡迎，本港60歲以上接種率偏低，可考慮推長者八達通免費乘車、長者消費劵等誘因，已接種疫苗的工作人口可提供稅務寬免；如果力度不足可再加嚴厲要求，惟推出時要令市民清晰明白背後的原因，強調這些措施必須要做。

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Omicron｜曾祈殷指本港風險增加 建議限制檢疫酒店入住旅客人數

【10:34】因應變種病毒Omicron大肆傳播，當局公布新要求，有關指定檢疫酒店需要實施額外感染控制和監測措施，包括涉Omicron患者的鄰近房客須七天每天檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，本港風險增加 ，當局長遠而言應考慮完善安排，包括限制檢疫酒店入住人數，確保酒店做好感染控制等。

新冠疫苗｜梁籌庭指加密檢測礙公務員人手安排 促開夜間診所服務

【10:28】政府日前宣布，由12月28日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，未打針需每3日自費檢測。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日（22日）指，約9成公務員已接種疫苗，未打針的多有身體上問題或憂慮，包括孕婦。若加密檢測會影響人手安排，希望政府延長開放檢測中心或夜間診所提供檢測服務，或將檢測改為5日一檢。

安心出行｜馬會向首批長者派智能手機 每區均有社區中心參與計劃

【09:44】政府強制市民進入多個場所使用「安心出行」，香港賽馬會宣布透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元，聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發2萬部支援「安心出行」的智能手機。



香港賽馬會慈善事務部主管 (基金主導項目) 梁淑儀今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，昨日已開始向首批長者派發手機，會按照18區的長者比例分發。她指，合作的社區機構會正跟進的長者個案會先受惠，而有需要的長者亦可透過熱線電話或親身到社區中心查詢。

【00:01】中港兩地通關在即，香港健康碼早前開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試登入系統轉換綠碼。惟當時記者實測整個申請流程，連同於「安心出行」上傳記錄，合共需14個步驟，包括須兩次接收手機短訊驗證碼，才可成功轉換成綠碼。



惟政府於本周二（21 日）推出「安心出行」3.0.1版本，並簡化轉碼流程，共縮短4個最繁複的步驟。市民上傳出行紀錄後，可直接轉到港康碼網頁繼續轉碼，無須再重新登入及接收手機短訊驗證碼。記者實測10個步驟便完成申請，需時僅花1至2分鐘，相比更新前快約一半時間。

昨日總覽：新冠肺炎．12.21｜Omicron個案增至27宗 公務員明年返工需打疫苗

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