今增7宗輸入個案　累計34宗Omicron　2患者赴英前居元朗金碧花園

衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，截至零時零分，正調查7宗新增確診個案，為3男、4女，年齡介乎22至61歲，均為輸入個案，全涉變異病毒株的感染，當中有兩人是在12月初離港赴英國，在英國兩次檢測均呈陰性，直至本周一（20日）回港在機場採樣呈陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。二人居住的元朗沙井路11號金碧花園3座，已納入強制檢測公告。



另外，再多7宗輸入個案現已確認帶有變異病毒株Omicron，本港至今共錄得34宗涉及Omicron的個案。至今本港個案累計12,549宗（包括12,548宗確診個案和1宗疑似個案）。



增7宗輸入個案全涉變異病毒株

新增的7宗確診個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染，涉及3男4女，年齡介乎22至61歲。一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，三人由A組指明地區（高風險）抵港，兩人由抵港當日為A組指明地區（高風險）的地區抵港，另外一人由抵港當日為B組指明地區（中風險）的地區抵港。五人於抵港時在香港國際機場檢測結果呈陽性，一人於檢疫期間確診。個案12551是早前輸入個案12532的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

離港前居元朗金碧花園3座

當中，個案12548和12549，分別涉及一名61歲男病人和一名58歲女病人，居於元朗沙井路11號金碧花園3座。他們於12月2日離開香港前往英國，12月3日和12月17日於英國進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他們從英國乘搭航班CX252於12月20日抵港，抵港時抽取樣本檢測結果呈陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。

二人已接種兩劑復必泰 一人有病徵

男病人12月19日出現病徵，CT值少於20，女病人沒有病徵，CT值少於20。兩名病人均已於香港接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，他們於潛伏期在港曾居住和到訪的地點，已於12月20日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在12月22日或之前接受強制檢測。

增7宗輸入個案帶Omicron 累計34宗

過去十四天（至21日）累計報告70宗個案，全屬輸入個案。此外，12月20日及21日公布的七宗輸入個案，即12537、12540、12541、12542、12543、12544及12545，涉及6男1女，年齡介乎29至61歲，根據全基因組測序分析結果，確認均帶有Omicron。4宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，3宗在檢疫期間確診。連同上述七宗個案，香港至今共錄得34宗涉及Omicron的個案。

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