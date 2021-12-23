新冠肺炎．最新｜初步確診少於5宗　Omicron個案累計34宗

本港昨日（22日）增7宗輸入個案，均帶變種病毒，當中兩人21日內離港遊英國後返港確診，住所元朗金碧花園3座納入強制檢測。昨再有7名患的病毒驗出帶Omicron變種病毒株，累計共34宗。昨初步確診個案少於5宗。



政府昨日公布，將於12月25日凌晨零時起指明布基納法索、開曼群島和多哥為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。



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