新冠肺炎．最新｜科學委員會：18歲以上要打第三針　相隔3至6個月

本港今日(23日)新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵。今日初步確診個案少於10宗。



【15:32】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日(23)舉行聯席會議，會後科學委員會主席之一許樹昌教授表示，18歲以上已打兩針人士，不論是打科興或復必泰均建議要打第三針，免疫系統失調病人可提早至4周，孕婦或餵母乳女士亦建議要接種第3針，康復者可於出院後90日或半年接種第二劑。

科學委員會另一主席劉宇隆教授指出，早前建議青少年只打一針減低心肌炎風險，但現時情況有變，Omicron變種病毒肆虐，數據顯示青少年兩針相隔原定的21日，免疫反應會更好及減低心肌炎機率，加拿大研究顯示兩針相隔少於30天，每一萬名少男有一宗，增至31至55日，降至每一萬有0.6，長過56日變0.1，即由21天變3個月可減十分一風險。另外，Omicron肆虐在逾百國擴散，兒童成染疫高風險群組，美國5至14歲群組增新症最快，但一般重症及住院風險較低。

Omicron｜增2宗輸入個案 男機組人員經5國抵港確診帶N501Y

【14:15】本港今日(23日)新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵，一人在貝爾特酒店檢疫期間確診。今日初步確診個案少於10宗。

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