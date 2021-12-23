指HKTV Mall「13Landmarks」專頁侵權　置地入稟索償

HKTV Mall於去年推出名為「13Landmarks」的推廣活動，並在網站設立專頁。惟置地公司指，已註冊「The Landmark」等的商標，HKTV Mall的推廣活動和專頁中有侵權行為。置地一方昨(22日)入稟高等法院，要求法庭頒令，被告不可再作出該些侵權行為，並向HKTV Mall索償。



原告為香港置地有限公司，被告為香港電視購物網絡有限公司。

HKTV Mall自去年10月起 推出「13Landmarks」 並設有專頁

原告指，集團經營物業投資、管理等業務，而中環的置地廣場(Landmark)為原告旗下的商場之一。原告指，該商場為本港其中一個最為著名、高檔的商場。此外，原告亦註冊「The Landmark」和「LANDMARK」等的商標。

惟被告的網上購物平台，自去年10月起推出名為「13Landmarks」的推廣活動，並設有專頁，就知名品牌向公眾提供優惠。被告並公開表示，該活動為「13-滙聚香港13個頂尖購物商場內近百個知名品牌，銳意為顧客締造全新『雲端購物體驗』」。

被告並於本年，在網站開設一個名為「the Landmarks」的專頁。

惟原告指，被告就推廣活動和專頁中使用的標誌，和原告的商標相似，會誤導公眾，以為涉案標誌的產品和服務由原告集團提供。

曾就侵權事件去信 HKTV Mall仍繼續其侵權行為

原告指，被告的行為是故意欺騙公眾。原告解釋，被告沒有正當理由在標誌中使用「Landmark」。而被告使用該商標是誤導公眾，以為置地廣場是涉案13個廣場之一。

原告曾於去年12月起，多次就事件去信予被告，但被告仍繼續其侵權行為。原告亦曾於其網站刊登聲明，指與「13Landmarks」無關。

原告要求法庭頒令，禁制被告作出的侵權行為和繼續使用該些侵權物品。原告亦要求，被告向原告交出侵權物品。包括印有侵害商標的廣告品等。

案件編號：HCIP85/2021