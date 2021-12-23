機場清潔工初確診或涉Omicron　源頭未明　屯門兆禧苑A座封區檢測

本港連續76日本地零確診或有機會「斷纜」。據悉，一名在機場清潔工今日(23日)下午初步確診，感染源頭未明，他住在屯門，近日曾到屯門醫院覆診。

政府晚上公布，自晚上7時半起，將屯門湖翠路兆禧苑安禧閣 （A座）列為「受限區域」，所有人須留在其處所，並須在明日凌晨1時半前接受檢測。目標是明早（24日）7時完成。

另外，任何在本月1日至今日曾身處兆禧苑A座逾兩小時者，最遲本月25日須強檢。



屯門湖翠路兆禧苑。（資料圖片）

本港已連續76日本地零確診，但存在「斷纜」危機。據悉，一名在機場工作的清潔工今午初步確診，患者的工作需要清洗廁所，未知是否與感染有關，據了解，患者居於屯門區，近日曾到屯門醫院覆診，該名患者或涉感染現時肆虐全球的變種病毒株Omicron。

政府發言人表示，今日發現一宗在屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣 （A座）居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後認為相關區域感染風險有機會較高，故政府在檢測呈陽性後，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

安禧閣 （A座）須在明日凌晨1時半前檢測

政府會在「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士須在明日凌晨1時半前檢測。行動不便或長者，則可獲安排上門採樣。「受限區域」內的人士能出示本月21日至今日的檢測證明，便無須再次檢測，但仍須在其處所等候，直至「解封」。

本月起曾逗留兆禧苑A座逾兩小時須強檢

另外，任何在本月1日至23日曾身處兆禧苑A座內逾兩小時者，須在本月25日或之前強制檢測。而據最新安排，與涉及變異病毒確診本地個案住同一大廈的人士，在確診者送院或離港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計，第3、7、12及19日須強檢。任何相關人士若未有遵從強檢公告即屬犯罪，可判罰5,000元，並收強檢令。

另外，本港今日（23日）新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵，一人在貝爾特酒店檢疫期間確診。今日初步確診個案少於10宗。

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