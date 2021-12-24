新冠肺炎．最新｜再有Omicron流入社區　機場清潔工中招住所封區

本港昨日（23日）新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵。今日初步確診個案少於10宗。

一名在機場清潔工今日下午初步確診，衞生防護中心調查指他或在工作期間受感染，居於屯門，近日曾到屯門醫院覆診。

政府晚上公布，自晚上7時半起，將屯門湖翠路兆禧苑安禧閣 （A座）列為「受限區域」，所有人須留在其處所等候檢測。



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機場清潔工初確診或涉Omicron 主要處理患者專用廁所或工作感染

消息：機場清潔工初確診源頭未明 兆禧苑安禧閣封區檢測

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Omicron｜增2宗輸入個案 男機組人員經5國抵港確診帶N501Y

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