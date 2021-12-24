新冠肺炎．最新｜強制檢測達37處　涉體院、科大及海洋公園

本港今日(24日)新增7宗Omicron個案，以及5宗輸入個案，包括一宗與輸入個案有流行病學關連的個案12557，涉及一名64歲機場清潔男工，Omicron化驗未有結果，54人需要隔離檢疫，機場進行實地考察期間採集的26個環境樣本檢測結果全部為陰性。今日初步確診少於25宗。



【23:11】衞生及食物局發出強制檢測通告，涉及的處所多達37個，主要與初步確診的5名空手道運動員有關，他們於12月初前往哈薩克斯坦參加亞洲空手道錦標賽，今日回港檢測呈陽性，離港不足21日，因此潛伏期在港的住所及曾到訪的地方，納入強制檢測。

根據憲報資料，任何在12月9日至24日曾身處香港體育學院超過兩小時，不論是否已接種疫苗，均需在12月28日或之前接受檢測。其他上榜的處所包括空手道總會、科技大學集賢樓五樓東翼、校內Can.teen II及學術大樓LG7樓餐廳範圍；其他食肆甚多，包括大埔墟熟食中心、黃埔天地一芳台灣水果茶、九龍灣Eastmark大渣哥茶記竹等，另有遊玩處海洋公園（只限12月10日下午4時至午夜在場）及黃埔天地聚寶坊美國冒險樂園（只限12月20日下午3時至6時在場）。

▼2021年10月24日強制檢測公告詳情▼



▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12月24日冬日美食節開鑼▼



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【19:15】食物及衞生局公布，留尼汪島和塞爾維亞發現有Omicron個案，由12月27日起凌晨零時起將兩地區列入A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

冬日美食節｜疫下場內禁飲食 市民難「掃街」感失望：氣氛無咁好

【17:50】香港冬日美食節今日（24日）在灣仔會展開鑼，不少市民一家大小到場「掃貨」。今早在會場內，大批市民帶同購物車，當中以售賣海味的攤檔最受歡迎，部份更擠得水塞不通。



有市民花費約2,000元購買鮑魚等食物，笑言有八達通第三期消費券亦更「爽手」。不過會展內不準飲食，熟食檔屈指可數，有市民坦言失望，「往年氣氛仲好，今年得番啲乾貨同雪藏嘢」。

冬日美食節｜參展商推1元花膠雞、海參、佛跳牆 冀吸引市民入場

冬日美食節今開鑼 參展商指人流較往年多 料生意額增10%

新冠肺炎｜5空手道運動員作賽返港初確診 劉慕裳兄長劉知名中招

劉知名等五空手道港將染疫 劉慕裳昨曾同房賀聖誕未戴口罩

【16:59】體院公佈，5位本港空手道運動員，包括奧運銅牌得主劉慕裳兄長劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙，完成在哈薩克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽後，於昨晚經首爾抵香港，於機場檢測中對新冠病毒呈陽性反應，由衞生署安排送院接受治療。而劉慕裳亦有參與今次賽事。

打齊2針復必泰後半年 元旦起可打第三針 康復者、青少年可打2針

【15:06】政府今日（24日）宣布，元旦（2022年1月1日）起將接種第3針加強劑的措施，擴展至已打2針復必泰半年的成年人，而新冠肺炎康復者和12至17歲青少年亦可打第2針。



為方便市民接種第3劑，元旦日起9間社區疫苗接種中心將延長開放時間至朝8晚8，而大埔那打素醫院和荃灣仁濟醫院亦會在下周四（30日）起增設接種站，亦會加推以貨櫃箱形式運作的疫苗流動接種站。

新冠肺炎｜增7宗Omicron 初確診約25宗 聖誕日或創8個月新高

【14:15】衞生防護中心今日(24日)公佈新增7宗Omicron個案，以及5宗輸入個案，包括一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，涉及一名64歲的男機場清潔工，Omicron化驗暫時未有結果，與患者有密切接觸約14人，以及40名密切接觸者的家居接觸者和密切接觸者需隔離檢疫，在機場進行實地考察期間採集的26個環境樣本，全部為陰性。



另外，聖誕節及新年回港高峰期，令本港的輸入個案亦大增，衞生防護中心表示，今日初步確診個案少於25宗，數字為近期新高。

新冠疫苗｜劉宇隆：往歐美第二針後90日打第三針 留港者則為半年

【12:20】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在港台節目《千禧年代》中表示，本港接近「清零」，本地感染機會很低，無迫切需要的市民，建議可以在接種第二針後6個月才接種第三針，相信免疫反應會較好，亦可降低接種後患心肌炎的風險至最初的十分之一。他提到，Omicron變種病毒肆虐歐美等地，感染率高，若市民將到當地公幹或留學，第二針與第三針相隔時間應拉近至3個月。

【11:02】政府今日（24日）公布，由下周四(12月30日)起，大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院和荃灣仁濟醫院將增設新冠疫苗接種站，提供即時接種復必泰疫苗，無須預約。屆時公立醫院內的新冠疫苗接種站將增至13個。其他接種站分別位於東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和律敦治醫院。

政府發言人表示，公立醫院新冠疫苗接種站自9月底分階段啓用以來，近月每天平均有超過1100百名市民在接種站接種新冠疫苗，為市民特別是到醫院覆診的長者，提供多一個方便快捷的接種途徑。這些接種站的規模和人手需求較社區疫苗接種中心低，運作上更具彈性。

封區檢測｜屯門兆禧苑安禧閣完成強檢 約1210人受檢無人確診

【06:22】衞生署衞生防護中心昨日（23日）公布一宗懷疑感染Omicron變異病毒株的新冠肺炎個案，當局當晚對其居所屯門兆禧苑安禧閣進行封區檢測。政府今早（24日）6時15分發聲明，指已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



政府人員其後在安禧閣內進行執法行動，以確認所有人士已根據強制檢測公告的要求接受強制檢測，並宣布執法行動在今早約10時完結，約有50戶未有應門。

▼12月23日兆禧苑安禧閣封區檢測▼



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▼12月23日強制檢測公告▼



▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.23｜機場清潔工疑染Omicron或工作時中招 住所封區

機場清潔工初確診或涉Omicron 主要處理患者專用廁所或工作感染

消息：機場清潔工初確診源頭未明 兆禧苑安禧閣封區檢測

新冠疫苗｜港大醫學院要求實習醫科生須打第三針 否則禁面授課堂

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Omicron｜增2宗輸入個案 男機組人員經5國抵港確診帶N501Y

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

