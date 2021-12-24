任區議員義工時涉向求助市民索2400元　男警以精神問題辯護

男警涉嫌作為區議員的義工時，向3名因租務問題來求助的人士索取2400元的報酬，被控索取利益罪，他否認控罪，今日（24日）在觀塘裁判法院受審。他未有聘用律師代表，並親自抗辯，他稱以事發時出現精神問題作為辯護理由，惟涉案區議員作供時稱，雖然她知道男警患有精神病，但與他相處時不覺他行為有異，又認為他的思路及對答清晰。



被告陳家霖(37歲)，被控3項代理人索取利益罪，指他在去年10月22日，作為區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理3人租務糾紛的報酬。

被告陳家霖今未有律師代表，親自抗辯。(李慧娜攝)

被告今未有律師代表 庭上稱「我病緊，我唔知自己做緊咩」

被告並沒有律師代表，並以事發時出現精神問題作為辯護理由，又說：「我病緊，我唔知自己做緊咩。」

區議員謝淑珍供稱，被告在2020年8月主動聯絡她表明想成為義工，後來她介紹一個有關租務糾紛的個案交予他處理。由於她知道被告是警員，因此望被告以自己多年警務經驗給予意見，後來卻獲租客告知被告索取報酬，惟她從未容許被告收取報酬，而且她辦事處所提供的服務均是免費。

區議員謝淑珍供稱，知道被告有精神病，但不覺他行為有異。(李慧娜攝)

區議員謝淑珍強調辦事處服務不收費

謝又指，雖然她知道被告患有精神病，但與他相處時不覺他行為有異，又認為他的思路及對答清晰。

被告盤問時提出，個案屬複雜的租務糾紛，若能成功解決，是否值得收取800元？謝則稱難以評價是否值得，因為價錢由雙方自行釐定，但強調辦事處的服務不會收費。

案件編號：KTCC 1136/2021