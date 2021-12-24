男警涉任義工向市民索款 事主指被告要求勿在會談稱他「陳sir」

男警涉嫌作為區議員的義工時，向3名因租務問題來求助的人士索取2400元報酬案續審。涉案業主供稱，原本因租務糾紛向區議員尋求免費法律意見，對方介紹男警調解，但從未提及要收費，男警卻稱要收800元，要求她不要將索款一事告知其兒子，又要她在三方會談中不要稱呼他為「陳sir」，後來才知男警同向租客及地產經紀索取800元。被告盤問時卻指出，業主由始至終都願意支付調解費，但卻「打完齋唔要和尚」，但業主不同意說法。



被告陳家霖(37歲)，被控3項代理人索取利益罪，指他在去年10月22日，作為區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800元，合共2400元，作為協助處理3人租務糾紛的報酬。

涉事業主李佩君(右)稱，被告陳家霖曾幫她致電租客及地產公司斡旋，及後卻要求800元作為調解費。(李慧娜攝)

事主指被告要求800元作為調解費 並著她不要告訴兒子

涉事業主李佩君供稱，由於涉案租約寫錯起租日期及免租期，租客因而要求索償20萬元，所以她求助區議員謝淑珍，望尋求免費法律意見，及後謝介紹被告幫她調解事件，但未提及要收費。

被告曾幫她致電租客及地產公司斡旋，及後卻要求800元作為調解費，更著她不要向其兒子透露，她當時回覆「收到」，但感到奇怪，隨即將與被告的對話截圖傳給兒子。兒子即提醒她這屬犯法行為，著她刪走自己的回應。

李續指，被告本幫她相約租客等會面，又著她在會面中不要稱呼自己為「陳sir」，但後來又稱會面取消。會面後來輾轉在沒有被告的情況下進行，而她在會面中，知道被告同向租客及地產經紀索取800元。

被告陳家霖作供透露，自己擁有白卡。(李慧娜攝)

被告作供透露 自己擁有白卡

被告盤問時透露自己擁有殘疾人士登記證（俗稱白卡），又指事發時發生不少社會事件，很多警員受到攻擊，不願披露自己身份，質疑謝稱他曾派卡片的說法，但李表示不清楚有關情況。

李又稱，她理解謝免費服務市民，並指自己以前曾向區議員涂謹申及楊彧求助，同樣是免費。

被告盤告時指事主明知收費 但「打完齋唔要和尚」

被告向李指出，她由始至終都願意支付800元作調解費，直至事件被兒子發現，但李不同意。李又指，原本很感激被告的幫忙，亦認為800元不是大數目，但擔心付錢反害了被告。

被告再向李指出，她「打完齋唔要和尚」，明知他會收費，但知道事件已處理好後卻「飛起佢」，但李強調若雙方一早談好會收錢，當然她會同意付款，惟謝從未提及要收費。

案件編號：KTCC 1136/2021