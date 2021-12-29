畢馬龍效應(Pygmalion Effect)是指高期望會激發出高表現的一種效果。在教育領域上的討論，曾經風摩一時。實驗中發現當老師認定某些學生為高材生，即使他們並非真正的資優，但是經過老師的提點和鼓勵，最終自然地成為傑出人士。反之，天生智商奇高的學生若被導師冷漠對待，最終會步向鬱鬱不得志的人生。

撰文：醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生



為甚麼本來平庸無奇的學生，被點名為資優生後，表現會突飛猛進呢？解釋的理由認為在於教師們對被欽點的學生特別照顧，令他們能夠從特別重視、鼓勵，以及指導中，增強了自尊和自信，刺激了學習動機，加快了成長速度。當中另一關鍵在於受眾，例如學生要得到地位相對比他們高的人，例如老師的重視，效果才更顯著。

聖誕節何詩蓓拍片鼓勵病童，即使將來遇到甚麼困難，亦要勇敢面對。

可見，適時並合宜的讚賞或勉勵，可以轉化人生命運。而大家的舌頭，雖是身體上的一個微小器官，卻可以用來發揮出造就別人的畢馬龍效應。聖經箴言有記載「智慧人的舌頭卻為醫人的良藥」確實發人深省。那麼畢馬龍效應可以應用在病人身上嗎？這可以從香港一眾運動員對兒童醫院病童的愛心行動活現出來。醫院拍攝了一段香港運動員精英寄語聖誕祝福的短片給病童觀看。

當中游泳運動員何詩蓓鼓勵病童，即使將來遇到甚麼困難，亦要勇敢面對。而羽毛球健將伍家朗，就非常欣賞病童接受又漫長又辛苦之治療的勇氣，也成為他學習的對象。劍擊運動員吳諾弘和羽毛球運動員鄧俊文都送上祝福寄語，為病童加油！久臥病床之孩童，相信對體育運動有一定的羨慕和渴求。而其中伍家朗哥哥對病童的勇氣表達了敬佩和高度的認同，正正發揮了舌頭上的畢馬龍效應，令他們當中有些原本畏懼治療的，可以重拾信心，積極面對疾病的煎熬及治療的無奈。

外國曾有一年青少女患上最具侵襲性的腦癌，就是多形性膠質母細胞瘤（glioblastoma multiforme）。各式各樣的治療方案都不能帶來絲毫轉機，病情每況越下。醫療團隊最後建議使用基因改良了的小兒麻痺病毒作實驗，分階段直接注射入她腦腫瘤中心，目的希望病毒進入了腦癌細胞後，引發自身的免疫反應將癌細胞清除。

醫管局邀請運動員拍片鼓勵病童。

早階段的注射不但沒有令腫瘤縮小，反而更加急速擴大，令病者情況更差。當時醫療團隊建議放棄治療方案，但少女在得到家人和朋友的支持下堅持繼續注射，奇蹟在數個月後出現，腫瘤最後萎縮至只剩下一丁點兒的疤痕，而少女就完全回復正常生活，並成為了一白衣天使。要跨越絕症的苦難和恐懼，醫療團隊的悉心照顧當然重要，但身邊人舌頭上的畢馬龍效應也同樣重要。

實在感恩，原來人人都有能力，可以給身邊的病人，送出多一些的高度讚賞和鼓勵，令我們的世界變得更具生命力！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

