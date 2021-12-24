九巴邀匡智會學生佈置屯門公路轉車站　自製聖誕樹、天使翼供打卡

今日（25日）是聖誕節，在屯門公路轉車站（往屯門方向）出現一棵以環保物料、廁紙筒製成的聖誕樹，原來出自一班匡智學生的手工。九巴早前邀請匡智會豁下學校，讓學生佈置轉車站及舉辦市集，以提供實習機會。九巴表示，往九龍方向的轉車站亦有邀請匡智會學生參與營運，而且更剛開始售賣飲品、曲奇等早餐。



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環保聖誕樹藏有學生珍貴物件

九巴早前邀請了匡智屯門晨輝學校佈置屯門公路轉車站，在退休的視藝術主任帶領下，8名匡智同學為車水馬龍的轉車站，添上聖誕色彩，包括以環保物料、廁紙筒製成的聖誕樹，當中更藏有每位學生放置的一份珍貴物件。此外，現場亦有大型的「天使翼」裝飾供「打卡」，其材料主要為舊相片，徒手撕開後再塗上白膠漿。

轉車站的柱身，同樣花盡學生心思設計，教師指當中的設計靈感來自草間彌生，柱底的畫作由8名學生負責。

該校校長源學森表示，8名學生都有輕度智障，疫情下外出活動的時間大減，故對參與是次活動時非常雀躍，佈置了超過一個月時間，每周花2日，每日隨時用上3至4小時。他表示，希望可吸引市民到場「打卡」，並會有更多匡智學校可以參與同類活動，讓學生有實習機會。

學生每周四兩小時擺放市集賣手作

除了佈置車站，匡智張玉瓊晨輝學校的學生，現時亦會每逢周四上午11時至下午1時，在該處擺放市集，販賣由學生及家長親手製作的物品，以實地嘗試零售技巧。

九巴助理總監（傳訊）（署理）林子豪表示，疫情下失業率高企，匡智學生面對更多困難，希望透過是次合作，可提供更多實習機會。他續稱，現時九巴聘用了9名匡智學生任客戶服務大使，當中5人於客務站工作，3人在失物組負責聽取留言、文書等工作，另有1人在辦公室從事文書工作。另外現時有15名匡智學生負責清潔巴士。

除了往屯門方向的轉車站，林子豪透露，其實往九龍方向的轉車站都有與匡智學校合作，上周開始售賣早餐，主要為紙包飲品及曲奇等輕便食物。