新冠肺炎．最新｜增9宗輸入個案　再有國泰機員美國抵港後確診

衞生防護中心公布今日（26日）新增9宗確診個案，至今本港個案累計12 590宗。新增個案均為輸入個案，涉及三男六女，年齡介乎19至57歲，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘三宗的變異病毒株檢測結果待定，

其中一名新個案的46歲男病人為本地機組人員，居於東涌昇薈三座。他曾於十二月十九日及二十日病毒檢測，結果陰性，並於十二月二十二日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於十二月二十五日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣採結果呈陽性。

他沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量高，並確認帶有N501Y變異病毒株。他於香港接種了三劑復必泰疫苗，為審慎起見，他潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測。



▼12月25日強制檢測名單▼



【15:06】衞生防護中心公布今日新增9宗確診個案，至今本港個案累計12 590宗。新增個案均為輸入個案，涉及三男六女，年齡介乎19至57歲，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘三宗的變異病毒株檢測結果待定，

其中一名新個案的46歲男病人為本地機組人員，居於東涌昇薈三座。他曾於十二月十九日及二十日病毒檢測，結果陰性，並於十二月二十二日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於十二月二十五日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣採結果呈陽性。

他沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量高，並確認帶有N501Y變異病毒株。他於香港接種三劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

任何在12月8日至12月25日期間曾身處東涌昇薈3座超過兩小時的人士需強制檢測。（資料圖片）

Omicron｜陳肇始指長假期輸入個案升 促機場員工等盡快打第三針

【09:10】食物及衞生局局長陳肇始發表網誌指，全球Omicron確診個案快速上升，由於Omicron病毒株在全球擴散速度極快，隨着聖誕及新年假期入境人數增加，輸入香港個案亦不斷上升。她表示，港府已經採取最高規格的防疫措施，致力防止該變異病毒株流入本地社區，因應Omicron變異病毒株來勢洶洶，她強烈建議所有高暴露風險的組群，例如機場員工、機組人員和在檢疫酒店工作的員工等要盡快接種第三劑疫苗，保護自己及家人。

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



+ 7

強制檢測｜15處上榜 包括海洋公園、逸東邨街市和Apple ifc mall

【01:52】食物及衞生局今日（26日）凌晨刊憲，指因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告。

▼12.25銅鑼灣水上單車預約爆滿▼



+ 4

▼12.25 西九文化區聖誕節氣氛▼



+ 9

昨日總覽：增25宗確診 國泰昨7名乘客確診 倫敦抵港所有國泰航班禁飛14日

新冠肺炎｜5名空手道運動員確診 4人疑帶Omicron 包括劉知名

新冠肺炎｜港大葉柏強：疫情令基層兒童現學習障礙等 冀社會支援

強制檢測｜37處上榜 涉體院、海洋公園等 居科大女子上海確診

▼香港空手道代表隊參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼



+ 12

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



+ 3

▼12.24平安夜海港城外人潮▼



+ 17

▼平安夜12.24西九文化區旅發局聖誕樹人潮▼



+ 4

▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



+ 5

▼12月24日冬日美食節開鑼▼

