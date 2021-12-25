聖誕｜市民外出慶視迫爆西九　美食車將絕跡　市民首次光顧感可惜

今日（25日）是聖誕節正日，不少人會選擇外出慶祝。旅發區就於西九文化區佈置高達20米的聖誕樹，吸引數以百計市民到西九文化區打卡、野餐及露營，不少市民更坐出防波堤，亦有市民盛裝打扮到西九慶祝，迫爆西九，而聖誕樹的海岸歐陸聖誕小鎮則長期有約百人排隊打蛇餅。



而美食車先導計劃將於明年6月結束，於西九的美食車每逢過時過節都會有大量市民光顧，今日有不少市民表示是第一次光顧美食車，但都對美食車即將結束營業都感到很可惜。



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今日是聖誕節正日，記者下午到西九文化區觀察，不少人到場與聖誕樹打卡，亦有市民野餐、露營及放狗，有市民更坐出防波堤，迫爆西九，而聖誕樹下則長期有約百人排隊等候進入海岸歐陸聖誕小鎮打卡。

盧先生更盛裝打扮成經典角色小熊維尼，「氹下小朋友開心」。 （李澤彤攝）

盧先生一家相約朋友到西九文化區慶祝聖誕，盧先生更盛裝打扮成經典角色小熊維尼，他直言穿起一身裝扮相當熱，「真心熱，入面得底衫咋」，但又提到小朋友喜愛迪士尼的卡通人物，「氹下小朋友開心」。盧先生亦認為今年聖誕氣氛很好，指疫情都帶緩和迹象，市民相隔一年再外出慶祝聖誕，氣氛較去年好很多。疫情方面，西九文化區人流多，盧先生指「唔多唔少都有啲擔心」，但認為做足安全措施應問題不大。

葉先生一家亦有到西九文化區慶祝聖誕，並帶同剛出生的8個月大嬰兒感受節日氣氛。他們到排隊到海岸歐陸聖誕小鎮打卡，指雖然人龍很長，但不停都有人出入，所以大約只排五分鐘便可進內拍照。葉先生兩兄弟均認為今年的聖誕氣氛很好，特別是旅發局安排的大聖誕樹，令節日氣氛更加濃厚。

受惠於聖誕人流，西九文化區的美食車今日有不少人光顧，而美食車先導計劃將於明年六月結束，屆時美食車即將絕跡香港。

李先生今日是第一次光顧美食車，對於美食車即將絕跡感到可惜，認為美食車為店舖提供小本經營的方式。但亦無奈認同美食車的市場較為狹窄，「你大時大節先多人買啫，你一至五有幾可有人買」。