新冠肺炎．最新｜今確診或約15宗　北上過年人潮逼爆深圳灣口岸

衞生防護中心公布昨日（26日）新增9宗確診個案，包括一名國泰航空機師，均為輸入個案，至今本港個案累計12,590宗。昨日初步確診個案少於15宗，又再上升至近期高位。



另外，由於免檢疫通關未有期，近日不少想在內地過農曆新年的市民，已提早經深圳灣口岸北上，以便進行21日隔離檢疫，人數較之前為多，但由於深圳方面加檢檢查北上市民的核酸檢測資料及需逐一採樣檢測，以致出現人龍，並倒灌回香港出境區，要花約5小時才能登上巴士往深圳方檢疫巴士。



▼12月26日強制檢測公告詳情▼



+ 2

新冠肺炎｜科大研究生及愛立信職員先後抵上海 離奇同日發病確診

【08:00】新冠肺炎疫情下內地一直未批准由本港北上免檢疫，關注點是本港會否向內地輸出確診個案。衞生署近日先後接獲內地通報，兩名香港居民在飛抵上海檢疫期間確診，情況罕見。

根據衞生防護中心公布資料，兩人分別為科技大學女研究生及愛立信（中國）有限公司男職員，分別在本月5日及19日乘搭東方航空航班MU508抵達當地，但二人都在22日發病，之後兩日相繼病毒檢測呈陽性而列確診。兩人分別居於科大研究生宿舍及將軍澳九龍東皇冠假日酒店，但伏僭期在港行蹤未有交疊，上機前理應持檢測陰性證明。二人會否是機上染疫，又是否居住同一檢疫店並且發生內部傳播，當局暫未有資料。

沙半山手記｜中央再不秋毫明斷 通關亂象停不了

【08:00】通關 ! 何時通關 ? 這是無數港人熱切關心的事情，沙半山馳騁政圈多年，豈敢不盡力打探，以解諸公對此珍貴資訊的久饑之饞，奈何愈竭力打聽，就愈出事。事關半山最新風聞，通期日期恐2021年今年內無法落實，料要延至明年2022年1月初。

+ 1

強制檢測｜24處上榜 包括柏景灣、太古城翰騰閣和德福廣場利苑

【02:59】本港昨日（26日）初步確診15宗，食物及衞生局今日（27日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有24個指明地方被納入強制檢測公告。



兩宗初步確診輸入個案，包括一名42歲國泰機組人員，她是早前一宗輸入個案的同事，她們12月24日由澳洲返港，抵港時檢測結果呈陰性，25日的檢測結果呈初步陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。另一宗則涉及一名由美國返港16歲男病人。



公告另涉及一名26歲於上海確診的男病人，他於12月24日在當地進行檢測的結果呈陽性。



上榜地點包括MegaBox的Ruby Tuesday、德福廣場利苑、奧海城Five Guys、太古城中心翰騰閣、將軍澳廣場韓樂、太子金華冰廳、九龍灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司等。

▼12.25 西九文化區聖誕節氣氛▼



+ 9

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



+ 7

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



+ 3

▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



+ 5

昨日總覽：新冠肺炎．12.26｜國泰機師美抵港確診 通關無期市民趕北上過

通關無期｜深圳灣口岸現北上檢疫等過年長龍 人龍倒灌香港出境區

通關無期｜網民「小紅書」分享深圳灣通關排長龍 提醒要食多喝少

通關無期｜田北辰指本港防控留兩尾巴致廣東省憂慮 籲堵機場漏洞

增9宗輸入個案 國泰機組人員疑染Omicron 上月已打齊三針

新冠肺炎｜美國抵港貨機機師確診 國泰：患者在外站一直遵守指引

Omicron｜陳肇始指長假期輸入個案升 促機場員工等盡快打第三針

新冠疫苗｜六旬婦針後隔日亡 家屬質疑死因 衞生署：已呈報個案